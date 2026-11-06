PC Garage anunță produsele la ofertă din cadrul Black Friday de Gaming 2026

PC Garage, unul dintre cele mai importante magazine online de produse IT și electronice din România, dă startul campaniei Black Friday de Gaming vineri, 6 noiembrie 2026, la ora 00:00.

Pentru gameri, creatori de conținut și pasionați de hardware, Black Friday este unul dintre cele mai bune momente ale anului pentru achiziția unui PC nou, îmbunătățirea configurației actuale sau alegerea perifericelor aflate de mult timp pe wishlist. Ediția PC Garage din 2026 aduce o selecție generoasă de oferte, de la sisteme și laptopuri de gaming până la componente, monitoare și periferice, pentru orice tip de setup și buget.

PC-uri Custom Edition, configurate de fiecare gamer

Una dintre noutățile acestei ediții este reprezentată de PC-urile gaming Custom Edition, adresate celor care își doresc o configurație personalizată, fără să fie nevoiți să aleagă de la zero fiecare componentă.

PC-urile sunt disponibile în toate cele patru game PC Garage – ZMEU, BALAUR, DRAGON și GREUCEANU – și includ o bază atent configurată: procesor, placă de bază, sistem de răcire, sursă și carcasă. Memoria RAM, SSD-ul și placa video pot fi alese separat de fiecare gamer, în funcție de jocurile preferate, nivelul de performanță dorit și bugetul disponibil.

Te echipăm gratuit: cadou surpriză pentru upgrade complet

Cei care își fac upgrade complet de Black Friday primesc și un cadou. Prin campania „Te echipăm gratuit”, în perioada 6 – 9 noiembrie 2026, clienții care cumpără împreună un procesor, o placă de bază și o placă video, cu o valoare totală de minimum 3.500 de lei, primesc un cadou surpriză, pe care îl descoperă direct în coșul de cumpărături, înainte de plasarea comenzii.

Mii de produse incluse în campanie

Oferta Black Friday de Gaming 2026 cuprinde:

• peste 800 de PC-uri de gaming asamblate de PC Garage;

• peste 5.000 de componente;

• peste 1.500 de laptopuri de gaming, office și multimedia;

• peste 4.000 de periferice de gaming;

• peste 1.000 de scaune și birouri de gaming;

• peste 1.000 de monitoare;

• peste 800 de televizoare și smartphone-uri;

• peste 400 de routere wireless, sisteme NAS, switch-uri și UPS-uri.

Iată câteva dintre produsele care vor beneficia de reduceri în cadrul campaniei:

Componente

• Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7GHz Tray -160 Lei

• Procesor AMD Ryzen 5 9600X 3.9GHz Box -21%

• Procesor AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 4.3GHz box -14%

• Startup Kit AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7GHz + B850 GAMING PLUS WIFI6E + 16GB DDR5 RGB -21%

• Startup Kit AMD Ryzen 5 9600X 3.9GHz + ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI + 16GB DDR5 RGB -23%

• Startup Kit AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz + B550M K + Intel Arc B580 12GB + 16GB DDR4 RGB -8%

• Sursa Corsair RMe Series 2025 RM1000e, 80+ Gold, 1000W -15%

• Sursa ALPHAGEAR SUSTAIN, 80+ Bronze, 650W -20%

• Carcasa ALPHAGEAR Spectre black -20%

• Carcasa Aerocool P500D Digi G V1 Black -24%

Monitoare

• Monitor LED GIGABYTE Gaming GO27Q24A 27 inch QHD QD-OLED 0.03 ms 240 Hz HDR FreeSync Premium & G-Sync Compatible -15%

PC-uri

• PC Gaming GREUCEANU Extra Alb, AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz, 32GB DDR5, 4TB SSD, RTX 5070 Ti 16GB GDDR7, Iluminare RGB -800 Lei

• PC Gaming ZMEU Custom Edition AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz, B550, sursa 650W (NO RAM DDR4, NO SSD, NO VGA) -20%

Periferice gaming

• Kit Gaming Redragon Tastatura Mecanica si Mouse Gaming Dynamic Duo RGB White -30%

• Tastatura Gaming Redragon Behemoth Pro TKL RGB Black-Green Mambo L Switch Mecanica -40%

• Mouse Gaming Redragon Deicide Standard RGB Black -30%

• Casti Gaming Redragon Luna Pro Wireless + Bluetooth Black -30%

• Tastatura Gaming Redragon Cyrus Pro Anime TKL RGB Muticolor Huano Yellow Switch Mecanica -34%

• Tastatura Gaming Corsair Vanguard 96 Wireless MLX Plasma Switch Mecanica + Elgato Stream Deck -27%

• Accesoriu Elgato Wave Mic Arm Pro Black -41%

• Casti Gaming HyperX Cloud Stinger 2 PS5/PS4/PC White -63%

• Tastatura Gaming Genesis THOR 404 TKL Black RGB Gateron Yellow Pro Switch Mecanica -28%

• Tastatura Gaming HyperX Eve 1800GAM RGB Black -36%

• Mouse Gaming Razer Cobra Pro -23%

• Casti Gaming Razer Barracuda X Chroma Black -22%

• Scaun gaming Genesis Nitro 550 G2 Grey -26%

Laptop

• Laptop ASUS Gaming 16” TUF F16 FX607VU, FHD+ 144Hz, Procesor Intel® Core™ 5 210H (12M Cache, up to 4.80 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, GeForce RTX 4050 6GB, No OS, Mecha Gray -1.980 Lei

Altele

• Aer conditionat Gree Pulsar GWH12AGBXB-K6DNA1F, MODEL 2026, 12000 BTU, A++/A+, SEER 6.5, SCOP 4.1, Wi-Fi, Inverter, Cold Plasma+, Autocuratare, I Feel + Kit instalare inclus -150 Lei

• Multifunctionala Epson EcoTank L4360, InkJet CISS, Color, Format A4, Duplex, Wi-Fi -300 Lei

• Videoproiector Epson CO-FH01 -820 Lei

• Network Attached Storage Synology DiskStation DS425+ 2GB -200 Lei

• Router wireless ASUS 2.5Gigabit RT-BE82U Dual-Band WiFi 7 -180 Lei

• Televizor LED LG Smart TV 50NANO80A3B Seria NANO80 126cm 4K UHD HDR -300 Lei

• Televizor LED TCL Smart TV QLED 65QLED780L Seria QLED780L 164cm 4K UHD HDR -500 Lei

Cum se pot pregăti clienții PC Garage pentru Black Friday

Stocurile sunt limitate și se epuizează repede, așa că o mică pregătire poate face diferența:

• Contul de client: este recomandat ca adresa, numărul de telefon și datele de facturare să fie verificate din timp, iar în ziua campaniei comanda să fie plasată din cont, pentru a urmări ușor statusul acesteia.

• Wishlistul pregătit: produsele de interes pot fi salvate din timp în wishlist, astfel încât la start să fie toate într-un singur loc și să poată fi adăugate rapid în coș.

• Configurația verificată gratuit: clienții pot trimite wishlistul pe chat, iar echipa PC Garage verifică dacă piesele sunt compatibile, astfel încât configurația să fie pregătită înainte de start.

• Opțiunile de plată: pentru cei care vor să își împartă investiția, PC Garage oferă mai multe variante de plată în rate: cu cardul de credit sau prin credit online. Verificarea din timp a opțiunii potrivite ajută la finalizarea mai rapidă a comenzii în ziua ofertelor.

Toate ofertele, răspunsurile la cele mai frecvente întrebări și detaliile despre livrare și plată sunt disponibile pe pagina campaniei: https://www.pcgarage.ro/black-friday-gaming/