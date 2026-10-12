PC Garage împlinește 21 de ani și sărbătorește alături de comunitate cu 21 de premii

PC Garage, unul dintre cele mai cunoscute magazine online de produse IT și electronice din România, sărbătorește 21 de ani de activitate alături de comunitatea pasionaților de hardware și gaming. Cu această ocazie, compania organizează„Tombola aniversară 21 de ani – 21 de premii”, în perioada 12–18 octombrie 2026, oferind câte un premiu pentru fiecare an de activitate. În fruntea listei se află trei sisteme Gaming by PC Garage, alături de componente și accesorii ALPHAGEAR.

Fondat în 2005, PC Garage a crescut împreună cu generații de utilizatori care și-au construit primul calculator, au pregătit următorul upgrade sau au descoperit pasiunea pentru gaming. În acești ani, relația cu pasionații de tehnologie s-a dezvoltat atât prin produsele și serviciile oferite, cât și prin comunitatea My Garage, un loc dedicat schimbului de experiențe, sfaturilor pentru configurații și discuțiilor despre hardware.

Dezvoltarea propriilor game de sisteme de gaming reprezintă un capitol important în această evoluție. PC-urile ZMEU, BALAUR, DRAGON și GREUCEANU au adus configurații dedicate unor nevoi și bugete diferite, completând oferta de componente și serviciile de asamblare. La aniversarea de 21 de ani, trei dintre sistemele Gaming by PC Garage devin premiile principale ale campaniei.

Pentru a participa la tombolă, clienții trebuie să plaseze, în perioada 12–18 octombrie 2026, o comandă care conține cel puțin un produs cu disponibilitatea „În stoc magazin”. Fiecare comandă eligibilă oferă o șansă la extragere, iar participanții pot beneficia de șanse suplimentare:

O comandă care include cel puțin un produs marcat în campanie cu „Dublează șansele” primește o șansă în plus.

primește o șansă în plus. Plata comenzii prin Leanpay aduce încă o șansă.

aduce încă o șansă. Cele două avantaje se cumulează, astfel încât o comandă eligibilă care îndeplinește ambele condiții beneficiază de trei șanse în total.

Pe pagina campaniei va fi disponibilă secțiunea „Participanți tombolă”, unde vor putea fi consultate, în formă anonimizată, numele participanților și numărul de șanse acumulate.

Cele 21 de premii pregătite pentru aniversare sunt:

Locul 1: un PC Gaming DRAGON Epic UltraHyper.

Locul 2: un PC Gaming BALAUR Epic Esports Edition.

Locul 3: un PC Gaming ZMEU HyperPro Esports Edition.

Pentru locurile 4–10 sunt oferite șapte premii ALPHAGEAR, câte un produs din fiecare model:

Carcasă ALPHAGEAR Nebula ARGB black.

Sursă ALPHAGEAR ASCEND, 80+ Gold, Cybenetics Gold, 1000W.

Carcasă ALPHAGEAR Ironclad mark 2 mini ARGB black.

Carcasă ALPHAGEAR Tempest Glass ARGB.

Cooler CPU ALPHAGEAR WaterChill UMBRA 360.

Cooler CPU ALPHAGEAR WaterChill UMBRA 240.

Sursă ALPHAGEAR SUSTAIN, 80+ Bronze, 650W.

Cei 11 câștigători de pe locurile 11–21 vor primi fiecare câte un mouse pad ALPHAGEAR FLOW XL PC Garage Edition.

Aniversarea se va încheia cu extragerea câștigătorilor, organizată pe 22 octombrie 2026 și transmisă LIVE pe canalul de YouTube PC Garage, un moment la care întreaga comunitate este invitată să participe.