În cadrul discursului său, Luca Niculescu a menționat un studiu european recent, care „arăta că fiecare euro investit în medicamente inovatoare se întoarce în societate și în economie de peste 5 ori, iar pentru România estimarea este și mai mare, de 8 ori”.

Această estimare se datorează faptului că, potrivit estimărilor, „populația în vârstă de muncă a României va scădea cu aproximativ un sfert, cu aproape 23% până în 2050”.

„Sănătatea este deci o investiție în productivitate, în reziliență economică, în încrederea cetățenilor. Un sistem de sănătate performant înseamnă oameni activi, înseamnă familii mai sigure, înseamnă și România care e mai atractivă pentru investiții”, a spus premierul.

„România, o destinație strategică pentru investiții”

„Vă încurajez să priviți România dincolo de o piață care să fie doar o piață destinatară a medicamentelor și a terapiilor, să o considerați o destinație strategică pentru investiții, dezvoltarea unor capacități de producție, consolidarea industriei farmaceutice locale. România are potențial să nu fie doar o piață de consum, ci și un centru de producție, inovare și cercetare în domeniul științelor vieții”, a adăugat el.

Premierul a amintit de Planul Național de Combatere a Cancerului, care „a dus la peste 270.000 de pacienți tratați în Programul Național de Oncologie în 2025, cu 36 mai mulți decât în 2023”.

„Fondurile alocate de CNAS pentru Oncologie au crescut cu 56% în aceiași perioade, iar din ianuarie, anul viitor, screening-ul pentru cancerul pulmonar va fi decontat, iar screening-ul neonatal se va extinde”, a adăugat Niculescu.

De asemenea, „programul de guvernare prevede același model pentru boli rale și boli cronice și pe acest drum vrem să mergem mai departe”, afirmă premierul.

Ce spune Luca Niculescu despre accesul pacienților la medicamente noi

În ceea ce privește accesul la medicamente noi, „Guvernul și-a asumat pași concreți. Includerea a peste 40 de molecule noi în listă, o nouă metodologie de prețuri și negociere, începând cu anul viitor. Avem și o oportunitate europeană, Strategia Uniunii Europene pentru Științele Vieții, cu peste 10 miliarde de europeani din bugetul Uniunii, care avantajează statele care au un cadru național coerent. Și avem un potențial important în cercetarea clinică, iar obiectivul de a tripla numărul de studii clinice arată direcția”, a mai precizat Luca Niculescu.