Potrivit aceluiași studiu, 100% dintre respondenți afirmă că informațiile obținute în urma testării genetice i-au determinat să ia în considerare schimbări ale stilului de viață, ceea ce sugerează că un astfel de beneficiu (n.r. testarea genetică) influențează pozitiv alegerile oamenilor în materie de prevenție și gestionarea riscurilor de sănătate.

Rezultatele vin într-un context în care prevenția și medicina personalizată capătă o importanță tot mai mare în deciziile privind sănătatea, iar accesul la informații despre predispozițiile genetice și riscurile individuale devine un instrument relevant pentru adoptarea unor comportamente preventive și a unui stil de viață mai sănătos.

„Observăm o schimbare clară în așteptările consumatorilor. Oamenii nu mai caută doar protecție financiară pentru evenimente neprevăzute, ci și beneficii care îi ajută să își înțeleagă mai bine starea de sănătate și să ia decizii informate pentru viitor. Rezultatele studiului confirmă că prevenția este una dintre preocupările majore ale clienților noștri, iar prin includerea testării genetice în asigurările noastre răspundem direct acestei nevoi, oferindu-le un beneficiu modern, relevant și ușor de accesat.”, a declarat Mădălin Roșu, Președintele Directoratului Asirom Vienna Insurance Group.

De la protecție financiară la prevenție prin testare genetică

Interesul pentru testarea genetică reflectă o tendință mai amplă de orientare către medicina personalizată, bazată pe identificarea timpurie a riscurilor și pe măsuri preventive adaptate fiecărei persoane. Prin informațiile oferite, testele genetice și analizele moleculare pot contribui la o mai bună înțelegere a factorilor individuali de risc și pot susține discuțiile cu medicii specialiști privind monitorizarea sănătății și adoptarea unor măsuri preventive adecvate.

Testare genetică oferită gratuit împreună cu asigurările de viață

Pe fondul acestei tendințe, Asirom anunță extinderea beneficiilor oferite împreună cu asigurările de viață, prin includerea gratuită a unei game mai largi de teste genetice și analize de diagnostic molecular pentru clienții eligibili, lansând astfel o nouă campanie denumită „Îți protejezi viitorul. Primești beneficii pentru sănătatea ta.”. În funcție de tipul poliței și de valoarea acesteia, precum și de durata contractului de asigurare, clienții Asirom care dețin o asigurare de viață pot primi gratuit până la 3 teste genetice la alegere din următoarele opțiuni:

Test Genetic pentru identificarea a peste 185 de predispoziții legate de dietă, stil de viață, metabolism și sănătatea generală;

Test de screening noninvaziv pentru depistarea timpurie a riscurilor asociate cancerului colorectal;

Test Molecular pentru diagnosticarea infecțiilor urinare;

Panel Molecular pentru diagnosticarea infecțiilor respiratorii;

Panel Extins HPV – test pentru depistarea și genotiparea HPV.

Testele sunt oferite împreună cu asigurările de viață cu economisire sau investiție Renta Master, Global Forte, Activ, MaxInvest și MaxProtect încheiate pe minimum 12 ani, cu prime de la 335 de lei pe lună și vin să completeze protecția financiară pe termen lung cu beneficii relevante pentru sănătate.

Prin lansarea acestei campanii, Asirom își reafirmă angajamentul de a oferi clienților protecție financiară pe termen lung, completată de beneficii medicale relevante, care susțin prevenția și grija pentru sănătate. O asigurare de viață reprezintă nu doar o soluție de siguranță economică, ci și un instrument care sprijină decizii informate privind sănătatea.

Campania se derulează în perioada 28 octombrie 2026 – 27 octombrie 2027 și este realizată în parteneriat cu Genetic Lab și Diagnose.me. Detalii complete despre campanie, condițiile de eligibilitate și regulament sunt disponibile în pagina dedicată.

Metodologia studiului:

Sondaj online realizat de Diagnose.me pe clienții Asirom;

Perioada de colectare a datelor: 19-26 octombrie 2026;

Respondenți: clienți Asirom care au beneficiat de programul de testare genetică inclus în asigurările de viață;

Obiectiv: evaluarea interesului pentru beneficii suplimentare de sănătate și a impactului testării genetice asupra comportamentelor preventive.

Rezultate principale:

95% își doresc mai multe beneficii de sănătate și stil de viață incluse în polițe;

82% sunt interesați să afle mai multe despre propriile riscuri genetice;

100% afirmă că rezultatele testării i-au determinat să ia în calcul schimbări ale stilului de viață.

Despre Asirom Vienna Insurance Group

Asirom VIG este una dintre cele mai importante companii de asigurări de pe piață, cu tradiție în industria asigurărilor din România. Compania are o rețea națională de peste 120 de agenții, 1.500 de agenți activi și numeroși parteneri externi.

Asirom face parte din Vienna Insurance Group (VIG), principalul grup de asigurări în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (ECE). Peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii din 30 de țări fac parte din acest grup cu tradiție îndelungată, branduri puternice și o relație apropiată cu clienții. Circa 34.000 de angajați ai VIG răspund nevoilor de zi cu zi ale celor aproximativ 36 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994, la Bursa de Valori din Praga din 2008 și la Bursa de Valori din Budapesta din 2022. Compania beneficiază de rating A+ cu perspectivă pozitivă din partea reputatei agenții internaționale de rating Standard & Poor’s.