Luca Niculescu i-a delegat zece ministere lui Neacșu, care preia de asemenea coordonarea tuturor instituțiilor publice din Executiv.

Oana Gheorghiu critică decizia lui Luca Niculescu de a-i oferi atribuții extinse vicepremierului Marian Neacșu.

„Cred că domnul Marian Neacșu este în acest moment premierul de facto, ca să zic așa, pentru că a preluat coordonarea tuturor instituțiilor din subordinea premierului, ceea ce înseamnă că are control asupra întregului Guvern”, spune Oana Gheorghiu, la RFI.

Fostul vicepremier din Guvernul Bolojan își exprimă rezervele față de reformele promise de PSD.

„Este un Guvern PSD, susținut de AUR în Parlament, trebuie să spunem asta (…). Eu m-aș bucura să facă reformele pe care le promit, dar să le facă astfel încât să le fie bine românilor, nu să fie bine electoral PSD-ului și partidului AUR, pentru că inclusiv reorganizarea administrativă despre care se vorbește pe mai multe voci, cu mai multe proiecte, nici nu știm pe care să le analizăm, la care să facem referire, pare să fie un demers care să ajute mai mult electoral PSD și nu într-adevăr să asigure o reorganizare sănătoasă pentru România”, spune fostul vicepremier.

Oana Gheorghiu îl descrie pe Marian Neacșu ca pe un om cu foarte multă putere: „Marian Neacșu este cred că cel mai vechi membru al Guvernului și este în aproape orice Guvern al României, cred că în ultimii 20 de ani a lipsit foarte puțin din Guvern, ceea ce face să cunoască foarte-foarte bine toate procedurile, oamenii din Guvern și cumva să aibă această capacitate să-i țină sub control, pentru că oamenii acolo au nevoie de cineva la care să se ducă atunci când au probleme și de obicei te duci la omul care rămâne în instituție. În interacțiunea directă este politicos, nu face remarci nepotrivite, nu este arogant și nici agresiv, este o persoană care știe bine cum să controleze lucrurile și are foarte multă putere”.