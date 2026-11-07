Actrița Salma Hayek spune că se simte „foarte optimistă” după vârsta de 60 de ani. „Nu e deloc rău”

Într-un interviu acordat revistei People, actrița a vorbit despre aniversarea sa recentă, după ce a împlinit 60 de ani.

Întrebată cum se simte în acest stadiu al vieții sale Salma Hayek a răspuns că e „foarte optimistă”.

„Părea atât de înfricoșător când aveam 20, 30, 40, chiar și 50 de ani. Nu e deloc înfricoșător. Odată ce ajungi aici, nu e deloc rău”, a declarat ea.

Actrița a adăugat că face în continuare ceea ce iubește.

„Încă fac ceea ce iubesc și am binecuvântarea familiei, a prietenilor, a sănătății, a energiei și a viselor mele”, a spus aceasta.

De asemenea, a fost întrebată dacă mai are ceva ce își dorește să realizeze.

Ea a răspuns că „tocmai am regizat primul meu film și este foarte emoționant”.

Întrebată dacă mai vrea să regizeze și alte filme, ea a răspuns că se concentrează pe prezent.

„Hai să rămânem în prezent. E minunat. Prezentul e minunat”, a spus actrița, potrivit sursei citate.

Cu câteva săptămâni înainte de a-și sărbători cea de-a 60-a aniversare, actrița a devenit bunică pentru prima dată. Fiul ei vitreg, François Pinault Jr., a născut primul său copil împreună cu soția sa, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.