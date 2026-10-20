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Actrița Christina Applegate spune că a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă

Christina Applegate, care a împărtășit cu sinceritate detalii brute despre experiența sa cu scleroza multiplă timp de ani de zile, a dezvăluit reecnt că medicul ei spune că nu are boala autoimună și că a fost diagnosticată greșit.
Actrița Christina Applegate spune că a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 oct. 2026, 01:25, Știrile zilei
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„Sunt din nou de la zero, nu știu ce se întâmplă cu mine”, a spus actrița în cea mai recentă ediție a podcastului ei „MeSsy”, alături de co-prezentatoarea Jamie-Lynn Sigler, care a făcut publică propria luptă cu scleroza multiplă, potrivit AP.

Christina Applegate a anunțat public pentru prima dată în 2021 că a fost diagnosticată cu tulburarea care determină sistemul imunitar să atace celulele din sistemul nervos central.

În podcastul de luni, Applegate a dezvăluit că, în ciuda diagnosticului greșit, ea încă prezintă „toate simptomele cuiva cu scleroză multiplă”, adăugând: „Încă trebuie să folosesc scaune cu rotile când merg la cabinetul medicului. Nu pot merge de la mașină la cameră”.

Nu există un test unic pentru scleroza multiplă, iar un diagnostic implică de obicei excluderea altor cauze. Pot fi necesari ani de zile și consultarea mai multor medici înainte ca cineva să pună cap la cap indiciile.

Majoritatea bolilor autoimune, în special la adulți, nu sunt cauzate de un defect genetic specific. În schimb, o varietate de gene care afectează funcțiile imunitare pot face oamenii susceptibili. Oamenii de știință spun că este nevoie apoi de un factor declanșator „de mediu”, cum ar fi o infecție, fumatul sau poluanții, pentru a declanșa boala.

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