Actrița Deniz Çakır din Suleyman Magnificul a fost reținută în Turcia într-un dosar de trafic de droguri și prostituție, potrivit Nexta care citează ziarul turc Yeni Şafak. Publicația relatează despre reținerea actriței Deniz Çakır, cunoscută pentru rolul său în serialul popular.

La Istanbul, a fost desfășurată o operațiune amplă. Procuratura a emis mandate de arestare pentru 35 de persoane. Ancheta investighează presupusa activitate de trafic de droguri, distribuirea, deținerea și consumul acestora, precum și infracțiuni legate de prostituție.

La baza investigației au stat mărturiile martorilor și ale suspecților, precum și datele extrase de pe telefoane și alte dispozitive electronice. Autoritățile turce nu au spus de ce este suspectată actrița.

Suleyman Magnificul (în turcă Muhteşem Yüzyıl; „Secolul magnific”) este un serial istoric turcesc bazat pe viața sultanului otoman Soliman I. Serialul a fost difuzat și în România,