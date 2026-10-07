Iurie Radulov, liderul interlop implicat în crearea uneia dintre cele mai sângeroase grupări din România, reținut în Turcia

Iurie Radulov, cunoscut drept liderul uneia dintre cele mai sângeroase grupări criminale din anii ’90 și condamnat pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor, a fost reținut în Turcia și urmează să fie extrădat în Republica Moldova, potrivit NewsMaker.md.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției din Moldova (IGP), autoritățile turce au informat recent Poliția Națională despre reținerea lui Radulov, în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Național INTERPOL.

„În continuare, urmează să fie inițiată procedura de extrădare a acestuia în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile legale și prin canalele de cooperare judiciare internaționale”, precizează IGP.

Eliberat condiționat în urma aplicării Legii amnistiei

Radulov a părăsit Republica Moldova pe 16 martie 2025, după ce fusese eliberat condiționat din penitenciar în urma aplicării amendamentelor la Legea amnistiei, propuse de fosta deputată PAS Olesea Stamate și votate de majoritatea parlamentară PAS.

În baza acestor modificări, mai multe persoane condamnate la detenție pe viață au fost eliberate condiționat. În urma scandalului, PAS a exclus-o din partid pe Stamate. Aceasta a respins acuzațiile formulate la adresa sa.

Potrivit postului public de televiziune, Radulov a devenit cunoscut în lumea interlopă în anii ’90 și a condus o grupare criminală implicată în numeroase omoruri, printre victime numărându-se oameni de afaceri și lideri interlopi.

În anii 2000, investigațiile au arătat că membrii grupării au comis, doar în regiunea transnistreană, patru asasinate și șase tentative de omor. Radulov și alți membri ai grupării au fugit atunci din țară și au fost dați în căutare internațională.

Ulterior, acesta a fost reținut în Bulgaria și predat autorităților de la Chișinău. Radulov a fost condamnat pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor.

Iurie Radulov a avut un rol important și în crearea uneia dintre cele mai sângeroase grupări criminale din România, la începutul anilor ’90. În cele din urmă, gruparea sa a fost destructurată, iar mai mulți dintre membrii acesteia au fost prinși și condamnați.