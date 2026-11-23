Potrivit primelor informații transmise de ISU Argeș, la intervenție participă o autospecială de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. De asemenea, la fața locului au fost trimise și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Cei patru copii erau conștienți la sosirea echipajelor de intervenție și au fost evaluați medical.

În urma evaluării, medicii au decis transportarea tuturor celor patru minori la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Se pare că toți minorii au stat într-o cameră încălzită cu un generator pe benzină, iar noxele să nu se fi eliberat în afară și copiii să se fi intoxicat.

Cei patru minori sunt duși la Spitalul de Pediatrie Pitești.