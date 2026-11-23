UPDATE 09:29 Patru copii au ajuns la spital. Cum s-a produs accidentul

Polițiștii din Argeș spun că autoutilitara și microbuzul școlar se deplasau în aceeași direcție. Impactul s-ar fi produs atunci când șoferul autoutilitarei ar fi intrat în coliziune cu transportul școlar care se afla în fața sa.

IPJ Argeș menționează că, pe lângă șoferul microbuzului, patru copii au ajuns la spital, pentru investigații medicale.

Șoferul autoutilitarei care transporta marfă, în vârstă de 33 de ani, circula pe direcția Curtea de Argeș-Pitești, atunci când a intrat în coliziune cu microbuzul condus de un alt bărbat, în vârstă de 53 de ani.

Niciunul dintre șoferi nu ar fi consumat alcool, conform rezultatului dat de aparatul etilotest. Autoritățile continuă cercetările pentru a identifica care a fost cauza accidentului.

UPDATE 08:53 12 copii se aflau în microbuzul școlar. Trei dintre ei au fost duși la spital

În total, în microbuzul școlar se aflau 13 persoane. Până la sosirea echipajelor ISU, pasagerii s-au dus în incinta unei unități de învățământ.

Șoferul microbuzului a fost dus la spital, după ce a acuzat dureri la nivelul membrelor și al capului. Și elevii au fost evaluați medical, iar trei dintre ei au fost transportați la spital, după ce ar fi acuzat și ei dureri la nivelul membrelor și al capului.

Știrea inițială

Un accident grav s-a produs luni dimineață, în comuna Băiculești din județul Argeș. Au fost implicate un microbuz școlar și o autoutilitară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Argeș intervine cu mai multe echipaje, printre care pompierii cu: