Trafic restricționat pe Autostrada A3, în urma unui accident în care au fost implicate cinci mașini

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 43, iar cele cinci mașini au rămas imobilizate pe banda a doua.

În aceste condiții, circulația se desfășoară dirijat, pe prima bandă.

Din fericire, în urma coliziunii nu au fost înregistrate victime.

Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal după ora 08:00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.