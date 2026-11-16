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Trafic restricționat pe Autostrada A3, în urma unui accident în care au fost implicate cinci mașini

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, luni dimineața, pe Autostrada A3, pe sensul de mers Ploiești - București, în zona localității Ungureni, județul Prahova, în urma unui accident rutier în care au fost implicate cinci mașini.
Trafic restricționat pe Autostrada A3, în urma unui accident în care au fost implicate cinci mașini
Foto MEDIAFAX
Laura Buciu
16 nov. 2026, 07:31, Social
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Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 43, iar cele cinci mașini au rămas imobilizate pe banda a doua.

În aceste condiții, circulația se desfășoară dirijat, pe prima bandă.

Din fericire, în urma coliziunii nu au fost înregistrate victime.

Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal după ora 08:00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

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