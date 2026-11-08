Tragedie în Croația. Cel puțin 2 persoane au murit iar alte 20 au fost rănite după ce un autobuz s-a răsturnat în apropiere de Zagreb

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 20 sunt rănite după ce un autobuz a trecut de o barieră de siguranță și s-a răsturnat pe o autostradă din Croația. Accidentul rutier a avut loc în apropiere de Zagreb.