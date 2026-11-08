Tragedie în Croația. Cel puțin 2 persoane au murit iar alte 20 au fost rănite după ce un autobuz s-a răsturnat în apropiere de Zagreb

Poliția a transmis că în autobuz se aflau în total 33 de pasageri, în momentul accidentului rutier care a avut loc duminică dimineața.
Șase persoane au suferit răni grave în urma coliziunii, a declarat comandantul pompierilor din județul Zagreb, Dario Kezeric, conform Mirror.
Serviciile de urgență, inclusiv o ambulanță aeriană, s-au deplasat de urgență la fața locului.
Mai multe vehicule ale serviciilor de urgență, inclusiv două ambulanțe și o mașină de pompieri, au fost, de asemenea, mobilizate la fața locului.
Nu există informații la momentul actual despre cauzele producerii incidentului. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla motivul accidentului.
Viceprim-ministrul Croației, Tomo Medved, și ministrul Sănătății, Irena Hrstić, au vizitat locul accidentului. Traficul continuă să se desfășoare lent pe autostrada respectivă.