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Tragedie în Croația. Cel puțin 2 persoane au murit iar alte 20 au fost rănite după ce un autobuz s-a răsturnat în apropiere de Zagreb

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 20 sunt rănite după ce un autobuz a trecut de o barieră de siguranță și s-a răsturnat pe o autostradă din Croația. Accidentul rutier a avut loc în apropiere de Zagreb.
Tragedie în Croația. Cel puțin 2 persoane au murit iar alte 20 au fost rănite după ce un autobuz s-a răsturnat în apropiere de Zagreb
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 15:45, Știri externe
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Poliția a transmis că în autobuz se aflau în total 33 de pasageri, în momentul accidentului rutier care a avut loc duminică dimineața.

Șase persoane au suferit răni grave în urma coliziunii, a declarat comandantul pompierilor din județul Zagreb, Dario Kezeric, conform Mirror.

Serviciile de urgență, inclusiv o ambulanță aeriană, s-au deplasat de urgență la fața locului.

Mai multe vehicule ale serviciilor de urgență, inclusiv două ambulanțe și o mașină de pompieri, au fost, de asemenea, mobilizate la fața locului.

Nu există informații la momentul actual despre cauzele producerii incidentului. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla motivul accidentului.

Viceprim-ministrul Croației, Tomo Medved, și ministrul Sănătății, Irena Hrstić, au vizitat locul accidentului. Traficul continuă să se desfășoare lent pe autostrada respectivă.

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