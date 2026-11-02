Accident mortal pe DN 17, în Bistrița-Năsăud. Un șofer de 43 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-o semiremorcă

Pompierii militari au intervenit la locul accidentului după ce au fost anunțate posibile victime încarcerate. La sosirea echipajelor de intervenție, șoferul prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs în jurul orei 23:50, în apropierea unei stații de alimentare cu carburanți. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Livezile, conducea autoturismul pe direcția Crainimăt – Viișoara, moment în care ar fi pierdut controlul direcției de deplasare.

Mașina a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu semiremorca unui ansamblu de vehicule staționat în afara drumului.

În urma impactului, conducătorul auto a decedat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cauza și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.