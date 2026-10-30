Accident grav pe Valea Oltului. Două femei au murit

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu și Poliția Sibiu, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 01:00. La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, trei ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. De asemenea, în sprijin au intervenit echipaje din cadrul ISU Vâlcea, cu o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Două femei nu au putut fi salvate

La sosirea salvatorilor, două femei au fost găsite inconștiente, în stop cardio-respirator. Una dintre victime era încarcerată. În ciuda manevrelor de resuscitare, cele două femei nu au răspuns intervenției, medicul declarând decesul acestora la fața locului.

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a suferit multiple contuzii. Acesta a fost preluat de o ambulanță SAJ și transportat la UPU Sibiu, în stare conștientă.

Celelalte cinci persoane implicate în accident au ieșit singure din mașini și au refuzat transportul la spital.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat la ora 01:30. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.