România, pe penultimul loc în UE la veniturile din taxe raportate la PIB. Diferență de peste 11 puncte față de media europeană

Diferența de 11,4 puncte procentuale plasează România înaintea unui singur stat membru, Irlanda, unde veniturile fiscale și contribuțiile sociale au reprezentat 22,7% din PIB, arată Eurostat. Datele prezentate arată un contrast între nivelul veniturilor fiscale colectate în România și cel înregistrat în majoritatea economiilor europene.

România, între țările cu cele mai mici venituri fiscale din UE

La polul opus clasamentului se află Franța, cu venituri din taxe și contribuții echivalente cu 46% din PIB. Urmează Belgia, cu 44,7%, Danemarca, cu 44,3%, și Austria, cu 43,9%. Diferența dintre România și Franța ajunge astfel la 16,7 puncte procentuale. Alături de Irlanda și România, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Malta, cu 30,3%, și Bulgaria, cu 30,6%.

Indicatorul calculat de Eurostat include impozitele și contribuțiile sociale nete, raportate la valoarea produsului intern brut al fiecărei țări. Datetele mai arată cât reprezintă veniturile fiscale în raport cu dimensiunea economiei, nu procentul din salariu plătit de un angajat.

Într-o țară pot exista taxe ridicate pentru anumite categorii de contribuabili, dar o pondere relativ redusă a veniturilor fiscale în PIB. Indicatorul nu stabilește, de unul singur, dacă această diferență provine din nivelul cotelor de impozitare, structura economiei sau eficiența colectării.

Uniunea Europeană a încasat cu 401 miliarde de euro mai mult

La nivelul celor 27 de state membre, veniturile din taxe și contribuții sociale au reprezentat 40,7% din PIB în 2025, față de 40,2% în anul precedent. În zona euro, indicatorul a urcat de la 40,7% la 41,3%. În valori absolute, statele Uniunii Europene au colectat împreună 7.686 de miliarde de euro din taxe și contribuții sociale, cu 401 miliarde de euro mai mult decât în 2024.

Creșterea ponderii veniturilor fiscale în PIB a fost înregistrată în 19 state membre, în timp ce opt țări au raportat scăderi. Germania a consemnat cea mai mare majorare, de la 40,3% la 41,4% din PIB. În Malta, indicatorul a crescut de la 29,3% la 30,3%, iar în Spania, de la 37,2% la 38,1%.

Cele mai importante reduceri au fost observate în Letonia, unde ponderea a coborât de la 34,9% la 34,2%, și în Suedia, de la 41,8% la 41,2%. Datele publicate de Eurostat pe 29 octombrie reprezintă rezultatele statistice aferente anului 2025 și permit compararea veniturilor fiscale ale statelor membre prin aceeași metodologie.