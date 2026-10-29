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Nazare, despre rectificarea bugetară: „Alocările au fost posibile prin prioritizare, nu prin cheltuieli suplimentare”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că prima rectificare bugetară din 2026 a fost construită pe baza unei evaluări a veniturilor și obligațiilor de plată, cu prioritate pentru nevoile urgente de la finalul anului și pentru investițiile care trebuie finalizate. Ținta de deficit bugetar de 6,2% din PIB rămâne neschimbată, susține ministrul.
Nazare, despre rectificarea bugetară: „Alocările au fost posibile prin prioritizare, nu prin cheltuieli suplimentare”
Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 oct. 2026, 20:01, Economic
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„Rectificarea este construită pe un principiu simplu: alocările merg către nevoile urgente ale finalului de an și către investițiile care trebuie duse la capăt, iar fiecare alocare este susținută de o evaluare realistă a veniturilor și a obligațiilor de plată. Ținta de deficit cash de 6,2% din PIB rămâne neschimbată”, susține Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

El adaugă că alocările au fost posibile prin prioritizare, nu prin cheltuieli suplimentare.

„Echipele tehnice ale Ministerului Finanțelor au analizat execuția bugetară a fiecărui ordonator principal de credite și am discutat, împreună cu ordonatorii, fiecare solicitare. Solicitările urgente au fost onorate, iar ceea ce era fundamentat a intrat în rectificare. Plățile care pot fi amânate vor fi abordate în momentul în care spațiul bugetar și fiscal le va permite şi vizăm în continuare menținerea angajamentelor asumate, în limitele permisibile”, a mai spus Nazare.

El susține că reținerea de 10% din creditele aprobate, prevăzută de Legea finanțelor publice, este o măsură necesară: „Deblocăm sumele reținute acolo unde necesarul este demonstrat – în primul rând în sănătate – și le menținem până când evaluăm riguros, cu fiecare ordonator, necesarul real până la finalul anului. Este o decizie de gestiune a rectificării în ansamblul acesteia, iar în continuare vor urma alte discuții asupra acestor aspecte”.

Ministrul Finanțelor arată că, pe total, cheltuielile bugetului general consolidat scad cu 1,2 miliarde de lei față de programul anterior rectificării.

„Execuția la 9 luni confirmă direcția managementului responsabil al finanțelor publice: deficit de 3,81% din PIB, față de 5,31% în aceeași perioadă a anului trecut. Prioritatea principală este să asigurăm finanțarea serviciilor publice și a investițiilor, păstrând controlul asupra cheltuielilor. Reducerea deficitului și respectarea obligațiilor statului trebuie să funcționeze împreună și să se susțină reciproc”, mai spune Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor Publice a publicat în transparență decizională proiectul de Ordonanță de urgență privind prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2026.

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