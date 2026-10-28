Dominic Fritz, acuzații la adresa social-democraților: „PSD se preface că ar căuta gaura în buget. Dar ce caută de fapt e o scuză”

„PSD se preface că ar căuta gaura în buget. Dar ce caută de fapt e o scuză. Gaura misterioasă dată pe surse crește mai repede decât zboară avionul Nordis: duminică era de 30 de miliarde, marți de 80. Când adevărul e că problemele bugetare au fost mereu la vedere. Că doar de aia am tot insistat pentru reforme”, a scris Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Președintele USR susține că PSD a inclus în programul de guvernare promisiuni privind creșterea pensiilor și salariilor, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, în timp ce și-a asumat și scăderea deficitului bugetar.

„Dilema PSD e că programul lor promite tot: pensii indexate din 2027, salarii mai mari pentru bugetari, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, un pachet de relansare de 5 miliarde de euro. Și Grindeanu promite solemn: zero taxe noi. În același program apare și angajamentul de a reduce deficitul la 5,2% din PIB anul viitor”, a transmis liderul USR.

Fritz susține că PSD nu vrea să reducă cheltuielile statului

Potrivit acestuia, îndeplinirea acestor obiective ar necesita reducerea cheltuielilor statului, eliminarea posturilor inutile și combaterea corupției.

„Toate astea se pot face doar cu tăieri reale în cheltuielile statului, de posturi inutile, sinecuri, contracte păguboase. Prin luptă anti-corupție pe bune. Prin reformele începute și de miniștrii USR. Exact acolo PSD nu vrea să se atingă, pentru că acolo e rețeaua lor. Exact de aceea au trântit guvernul Bolojan. Și exact de aceea au început deja să blocheze reformele”, a afirmat Fritz.

Dominic Fritz susține că PSD pregătește deja justificarea pentru eventuale majorări de taxe.

„Scenariul e deja scris: întâi gaura, apoi «n-am știut», țipete și cămăși rupte, «USR e de vină». Apoi taxele. La PSD e o regulă simplă: nota de plată o plătesc mereu românii. Pensionarul, bugetarul sau antreprenorul care au crezut promisiunile. Niciodată nu plătesc pesediștii privilegiați și mafiile lor (decât dacă îi batem la vot)”, a adăugat Fritz.

Ministrul Finanțelor, chemat în Parlament

Acesta a anunțat că USR l-a chemat pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în Parlament, la Ora Guvernului, pentru a prezenta situația bugetară.

„Ca să scăpăm de baletul penibil al lui Grindeanu, l-am chemat pe Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, în Parlament, luni, la Ora Guvernului. Cu cifrele pe masă, «n-am știut» nu mai ține”, a afirmat Fritz.