Deficitul de personal de la ANAF pune în pericol colectarea veniturilor, avertizează sindicaliștii

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, sindicaliștii afirmă că pensionările și plecările angajaților către sectorul privat sau alte instituții, în paralel cu restricțiile privind recrutarea și transferurile, au accentuat lipsa de personal. Federația avertizează că situația afectează continuitatea activității și poate genera întârzieri în procedurile fiscale.

Potrivit organizației, în unele compartimente un singur angajat ar fi responsabil pentru mai multe activități, fără să existe un înlocuitor instruit pentru perioadele în care acesta lipsește. Sindicaliștii susțin că au fost semnalate inclusiv situații în care parolele necesare accesului la aplicații sunt dezvăluite sau schimbate între colegi, ceea ce ar putea ridica probleme privind confidențialitatea datelor fiscale și urmărirea operațiunilor efectuate.

Sindicaliștii reclamă suprasolicitarea angajaților

Federația „Solidaritatea” afirmă că, după pensionarea sau plecarea unui angajat, atribuțiile acestuia sunt preluate de colegii rămași, fără ajustarea corespunzătoare a volumului de muncă și a indicatorilor de performanță.

Organizația mai susține că repartizarea sarcinilor nu se face întotdeauna pe baza unor criterii transparente și că, în anumite situații, aceasta ar fi influențată de afinități personale sau opțiuni politice.

O altă problemă reclamată este lipsa unei normări a muncii. Potrivit federației, structuri similare din județe diferite pot avea volume de activitate semnificativ diferite, fără ca schemele de personal să reflecte în mod adecvat numărul contribuabililor, specificul economic al zonei sau timpul necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor.

Ce riscuri identifică Federația „Solidaritatea”

Sindicaliștii avertizează că deficitul de personal poate avea consecințe asupra mai multor activități ale ANAF. În trezorerie, potrivit comunicatului, lipsa angajaților ar îngreuna efectuarea concediilor de odihnă și respectarea principiului „inițiază, verifică, aprobă”, considerat un mecanism de control al operațiunilor financiare.

În domeniul executării silite, federația susține că activitatea s-ar concentra pe emiterea somațiilor și instituirea popririlor, în detrimentul verificărilor pe teren privind bunurile debitorilor. Sindicaliștii avertizează că întârzierile pot duce la prescrierea unor creanțe și la pierderea posibilității de recuperare a acestora.

În ceea ce privește inspecția fiscală, organizația afirmă că presiunea volumului de lucru poate afecta timpul alocat controalelor și respectarea termenelor procedurale, existând riscul ca unele acte să fie anulate în instanță.

Federația mai atrage atenția că întârzierile în soluționarea unor cereri ale contribuabililor pot genera obligații suplimentare de plată pentru stat, în timp ce deficitul de personal ar putea afecta și nivelul încasărilor bugetare.

Solicitările sindicaliștilor

Federația „Solidaritatea” cere efectuarea unui audit intern la nivelul întregii ANAF, care să stabilească numărul posturilor prevăzute în organigramă, al celor ocupate și al celor vacante, precum și evoluția angajărilor și plecărilor din ultimii trei ani, defalcată pe structuri.

Auditul ar urma să identifice compartimentele în care un singur angajat gestionează mai multe activități, să analizeze modul de redistribuire a sarcinilor după plecarea colegilor și să evalueze riscurile psihosociale din structurile cu personal insuficient.

De asemenea, organizația solicită realizarea unui studiu de normare a muncii, corelarea activităților programate cu personalul disponibil și timpul necesar îndeplinirii sarcinilor, precum și înscrierea riscurilor identificate în registrul central al riscurilor, cu măsuri, responsabili și termene de soluționare.

Sindicaliștii cer și comunicarea concluziilor auditului către federație.

Soluțiile propuse pentru reducerea deficitului de personal

Printre măsurile propuse se numără deblocarea urgentă a posturilor vacante și organizarea concursurilor pentru ocuparea acestora, cu prioritate în trezorerie, executare silită și inspecție fiscală.

Federația mai solicită măsuri pentru păstrarea specialiștilor în instituție și introducerea unei proceduri transparente de repartizare a sarcinilor, cu consultarea reprezentanților sindicali.

„Considerăm că deficitul de personal, în forma actuală, este un risc strategic pentru capacitatea ANAF de a-și îndeplini misiunea”, transmit reprezentanții Federației „Solidaritatea”, care afirmă că sunt disponibili pentru dialog în vederea identificării unor soluții.