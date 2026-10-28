Guvernul olandez va oferi Ucrainei un ajutor de peste 1 miliard de euro în următorii trei ani. Unde vor merge banii

Unde vor merge cele 1,2 miliarde de euro

Potrivit ministrului olandez pentru Comerț Exterior și Cooperare pentru Dezvoltare, Sjoerd Sjoerdsma, cele 1,2 miliarde de euro sunt destinate sprijinirii redresării, reconstrucției și extinderii oportunităților pentru întreprinderile olandeze.

Noul pachet de ajutor se concentrează pe sectoarele energiei și aprovizionării cu apă, precum și pe sprijinirea întreprinderilor, se arată într-un comunicat al Guvernului Olandez.

„Ucraina este atacată intens și se confruntă cu o iarnă foarte grea. De asemenea, este vital pentru securitatea noastră colectivă să continuăm să sprijinim ucrainenii, astfel încât aceștia să poată continua să lupte. De aceea, guvernul își intensifică acum sprijinul”, a declarat ministrul.

Olanda va aloca în acest an o sumă de 40 de milioane de euro pentru Fondul de sprijin energetic al Ucrainei, în vederea reconstruirii și reparării urgente a infrastructurii energetice.

De asemenea, alocă 55 de milioane de euro pentru echipamente și materiale energetice care vor fi furnizate Kievului.

Alte 136 de milioane de euro vor fi alocate, printre altele, Facilității de parteneriat cu Ucraina, care sprijină companiile olandeze care operează în Ucraina. Alte 19,5 milioane de euro vor merge către asigurări pentru întreprinderile care intenționează să exporte bunuri în Ucraina.

Alocarea fondurilor promise anterior

Astfel, guvernul olandez specifică modul în care vor fi alocate fondurile promise anterior pentru această perioadă: 878 de milioane de euro sub formă de ajutor non-militar, plus încă 327 de milioane de euro anunțate în ziua prezentării bugetului.

O parte semnificativă a asistenței va fi canalizată prin intermediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), al Băncii Mondiale și al Băncii Europene de Investiții (BEI).