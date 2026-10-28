Giorgia Meloni a suspendat livrarea unui nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Decizia a fost motivată de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA

Guvernul italian a subliniat că acest lucru nu înseamnă că abandonează complet ajutorul pentru Ucraina.

Conform Il Giornale d’Italia, următorul transport de ajutor militar este complet pregătit, dar programul transferului său către Kiev nu a fost încă aprobat.

Transferul a fost amânat în mod repetat. Inițial, pauza a fost explicată printr-o modificare a calendarului din iulie în septembrie, apoi prin necesitatea de a aștepta congresul partidului Liga. Acum, suspendarea a fost motivată prin alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Calendarul politic american devine astfel noul punct de referință pentru așteptările Italiei. Cu toate acestea, nu este clar ce rezultat al sondajelor ar putea favoriza o decizie privind ajutorul militar și nici nu este programat să fie trimis imediat după vot.

Întârzierile afectează și relațiile cu aliații. Angajamentul lui Meloni față de Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski riscă să rămână neîndeplinit, adăugând o problemă diplomatică la dificultățile de gestionare a sprijinului pentru Ucraina, potrivit sursei citate.

Nu există dovezi ale anulării acordului sau ale unei rupturi cu Parisul și Kievul. Cu toate acestea, momentul implementării sale rămâne incert, în timp ce conținutul operațional al acordului sau condițiile necesare pentru finalizarea acestuia nu au fost specificate.

Ultima livrare de ajutor militar pentru Ucraina a fost realizată în urmă cu 10 luni, mai arată sursa citată.