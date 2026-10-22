Bulgaria refuză să mai finanțeze arme pentru Ucraina. Guvernul de la Sofia promite să ajute țara în alte moduri

Guvernul Bulgariei, condus de premierul Rumen Radev, a decis miercuri să nu mai participe la cumpărarea de noi arme pentru Ucraina prin Instrumentul european pentru pace (EPF). Decizia a fost anunțată de Consiliul de Miniștri de la Sofia, care a precizat că Bulgaria va continua să sprijine Ucraina prin alte forme de ajutor.

Autoritățile bulgare au decis să folosească procedura de „abținere constructivă”, mecanism prin care un stat poate refuza participarea la finanțarea unei anumite măsuri, fără să împiedice celelalte țări din Uniunea Europeană să le aprobe și să le pună în aplicare.

Guvernul a precizat că fondurile bulgare destinate Ucrainei vor fi folosite numai pentru ajutoare neletale și că va solicita ca acestea să fie direcționate cu prioritate către regiunile în care trăiesc etnici bulgari.

Bulgaria continuă să contribuie, deși nu va mai finanța arme

Instrumentul european pentru pace este un fond creat în 2021, prin care statele membre ale Uniunii Europene finanțează măsuri de sprijin pentru țările partenere. În cazul Ucrainei, banii au fost folosiți pentru echipamente militare, arme și alte forme de asistență.

Bulgaria contribuie la acest fond alături de celelalte state participante. Pentru anul 2026, contribuția sa depășește 9 milioane de euro.

Decizia Guvernului de la Sofia nu înseamnă însă că Bulgaria încetează să mai plătească aceste contribuții. Țara are obligații financiare deja asumate, iar neplata lor ar putea atrage penalități.

Diferența este destinația banilor. Bulgaria va continua să contribuie la fond, dar nu va mai participa la finanțarea măsurilor prin care sunt cumpărate noi arme letale pentru Ucraina. În schimb, contribuția sa pentru sprijinirea acestei țări va fi direcționată către ajutoare neletale.

Celelalte state europene vor putea continua să finanțeze cumpărarea de arme pentru Ucraina, fără ca fondurile Bulgariei să fie folosite în acest scop.

Fondul european are și un alt rol: poate rambursa statelor membre o parte din valoarea echipamentelor militare pe care acestea le-au donat deja Ucrainei. Bulgaria a recuperat anterior peste 3 milioane de euro prin acest mecanism.

Guvernul bulgar cere deschiderea negocierilor de pace

Executivul de la Sofia a explicat că decizia urmărește să contribuie la încetarea ostilităților din apropierea granițelor Bulgariei, fără să pună sub semnul întrebării suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Concentrarea exclusivă asupra ajutorului nemilitar transmite un semnal clar comunității internaționale că Bulgaria sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar respinge logica unei confruntări militare fără sfârșit și caută modalități de deschidere a canalelor diplomatice pentru negocieri”, a transmis Guvernul bulgar.

Autoritățile de la Sofia consideră că sprijinul acordat Ucrainei trebuie să favorizeze identificarea unei soluții diplomatice și reluarea dialogului, în locul prelungirii conflictului militar.

Decizia reprezintă o nouă schimbare în politica de sprijin militar a Bulgariei pentru Ucraina. Guvernul condus de Rumen Radev oprise anterior și donațiile de armament provenit din stocurile armatei bulgare.

În februarie 2026, Guvernul condus la acea vreme de Rosen Zhelyazkov aprobase plata a peste 6,2 milioane de euro, reprezentând prima tranșă din contribuția anuală a Bulgariei la Instrumentul european pentru pace.

Fondul are o valoare totală de peste 17 miliarde de euro, iar în septembrie 2026 Uniunea Europeană a aprobat alocarea a peste 6 miliarde de euro pentru finanțarea achizițiilor de armament destinate Ucrainei.

Contribuția fiecărui stat membru la acest fond este calculată în funcție de venitul său național brut, astfel încât țările cu economii mai mari plătesc sume mai mari.