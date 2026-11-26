Împrumutul propus de Comisia Europeană este împărțit în două componente: până la 25 de miliarde de euro pentru sprijin militar și până la 20 de miliarde de euro pentru alte forme de asistență. Structura a fost prezentată săptămâna trecută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în încercarea de a obține sprijinul statelor membre care se opun furnizării de arme Ucrainei.

„Bulgaria va participa la împrumutul de 20 de miliarde de euro pentru sprijinul nemilitar acordat Ucrainei”, a declarat Rumen Radev, citat de Reuters.

Premierul bulgar a explicat că decizia are legătură și cu prezența unei comunități istorice importante de etnici bulgari pe teritoriul Ucrainei. Potrivit acestuia, Sofia dorește să își concentreze contribuția asupra sprijinirii acestei comunități.

„Avem o diasporă istorică foarte numeroasă de bulgari care trăiesc în Ucraina și dorim să ne concentrăm sprijinul în această direcție. Vom contribui, dar Bulgaria nu va da bani pentru arme”, a precizat premierul.

Împrumutul UE pentru Ucraina, împărțit între ajutor militar și sprijin nemilitar

Propunerea Comisiei Europene urmărește să asigure un nou pachet de finanțare pentru Ucraina, în valoare totală de 45 de miliarde de euro. Din această sumă, 25 de miliarde de euro ar urma să fie destinate sprijinului militar, iar alte 20 de miliarde de euro ar acoperi nevoile nemilitare ale țării.

Împărțirea finanțării urmărește să faciliteze obținerea acordului statelor membre care nu doresc să participe la finanțarea livrărilor de armament către Ucraina.