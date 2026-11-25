Von der Leyen cere un armistițiu energetic și un acord pentru exporturile prin Marea Neagră

„Așa cum am discutat la reuniunea de săptămâna trecută a Coaliției de Voință, Rusia ar trebui să accepte un armistițiu pe timpul iernii asupra infrastructurii energetice și un acord pentru a asigura trecerea în siguranță a exporturilor alimentare prin Marea Neagră”, a declarat Ursula von der Leyen miercuri, în cadrul unei dezbateri din Parlamentul European, la Strasbourg, potrivit POLITICO.

Potrivit șefei Comisiei Europene, acceptarea acestor propuneri „ar demonstra că Rusia este serioasă în privința negocierilor”.

Von der Leyen a precizat că executivul european încearcă să consolideze poziția Kievului la negocieri prin intensificarea sancțiunilor și acordarea de sprijin financiar Ucrainei, în paralel cu presiunile exercitate asupra Moscovei. Rusia continuă să bombardeze orașele ucrainene în cadrul ofensivei militare.

Al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Președinta Comisiei Europene a amintit că instituția a propus luni cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Acesta include interdicții privind tranzacțiile cu mai multe bănci rusești, restricții pentru companiile europene care ajută Rusia să își dezvolte sau să își întrețină infrastructura energetică, interzicerea acordării vizelor europene membrilor actuali și foștilor membri ai forțelor armate ruse, precum și interdicția pentru cetățenii europeni de a face parte din conducerile companiilor rusești.

„Sancțiunile erodează fundamentele războiului Rusiei și avem numeroși indicatori care arată o perspectivă tot mai nefavorabilă pentru economia rusă”, a afirmat von der Leyen.

Europa va participa la următoarea rundă de negocieri

Strategia europeană se bazează pe două direcții, a explicat șefa Comisiei Europene: „În primul rând, sprijin maxim pentru Ucraina, combinat cu presiune maximă asupra Rusiei. Și, în al doilea rând, implicarea deplină a Europei în negocierile pentru o pace durabilă”.

Von der Leyen a subliniat că sprijinul financiar european reprezintă o componentă importantă a negocierilor de pace. În acest sens, ea a prezentat noua structură a împrumutului destinat acoperirii necesităților Ucrainei pentru 2027, care include 45 de miliarde de euro acordate de Uniunea Europeană.

„O echipă europeană puternică va participa la următoarea rundă de negocieri”, a promis Ursula von der Leyen.

„Vom evalua progresul în funcție de acțiunile Rusiei, nu doar de cuvintele sale”, a adăugat președinta Comisiei Europene.