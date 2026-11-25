Ambarcațiunea a fost observată de autoritățile de frontieră în primele ore ale dimineții, în timp ce naviga în apropierea coastei bulgare a Mării Negre. Polițiștii de frontieră au monitorizat deplasarea acesteia până când a ajuns la țărm, în apropierea localității Sinemoreț, din sud-estul țării.

Cei 35 de migranți au fost preluați de autorități și transportați în orașul de coastă Țarevo, unde au primit îngrijiri medicale și haine groase pentru a se proteja de frig. Informațiile au fost prezentate de guvernatorul regional al orașului Burgas, Diko Dikov, citat de agenția BTA.

Autoritățile nu au oferit, în informațiile transmise de agenția bulgară, detalii suplimentare despre naționalitatea migranților sau despre traseul exact urmat de ambarcațiune înainte de a intra în apele teritoriale ale Bulgariei.

Bulgaria a intensificat controalele la frontiera cu Turcia pentru a opri migrația ilegală

Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene, a înăsprit în ultimii ani patrulele și controalele de-a lungul frontierei terestre cu Turcia, în contextul încercărilor de intrare ilegală în țară.

Potrivit datelor Ministerului bulgar de Interne, aproximativ 7.000 de migranți au încercat să intre în Bulgaria pe cale terestră și maritimă în primele nouă luni ale anului, până în septembrie. Majoritatea tentativelor au fost înregistrate la frontiera cu Turcia.

Numărul este în scădere față de aceeași perioadă a anului 2025, când aproximativ 12.270 de persoane au încercat să intre în Bulgaria pe aceste rute.

Datele indică o reducere a numărului tentativelor de trecere ilegală a frontierei, însă incidentul de miercuri arată că ruta maritimă din Marea Neagră continuă să fie folosită de migranți pentru a ajunge pe teritoriul bulgar.

Interceptarea celor 35 de persoane reprezintă primul incident de acest tip raportat în Bulgaria în ultimele luni, potrivit agenției BTA.