Franța este gata să trimită un reprezentant al său la Moscova pentru discuții de pace cu Rusia privind Ucraina, însă cu o singură condiție: doar dacă reprezentanții Kremlinului garantează Europei un loc cu drepturi depline la masa negocierilor.

Informația a fost dezvăluită de un reprezentant al ambasadei Franței în Rusia, într-o declarație pentru RBC Rusia, scrie Kyiv Post.