Franța este gata să trimită un reprezentant al său la Moscova pentru discuții de pace cu Rusia privind Ucraina, însă cu o singură condiție: doar dacă reprezentanții Kremlinului garantează Europei un loc cu drepturi depline la masa negocierilor.
Informația a fost dezvăluită de un reprezentant al ambasadei Franței în Rusia, într-o declarație pentru RBC Rusia, scrie Kyiv Post.
„Trebuie să primim confirmarea că Europa va avea un loc cu drepturi depline la masa negocierilor privind soluționarea conflictului din Ucraina”, a spus reprezentantul ambasadei sub protecția anonimatului.
Reacția vine la câteva zile după ce săptămâna trecută, în cadrul summitului APEC din China, președintele rus Vladimir Putin i-a invitat public pe oficialii europeni să discute despre ceea ce el a numit „asigurarea securității în regiune”.
Kremlinul vrea să afle ce ar putea aduce Europa la masa negocierilor înainte de a decide cum să procedeze în continuare cu dialogul privind Ucraina.
La negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA și desfășurate la începutul lunii noiembrie la Abu Dhabi, reprezentanții europeni au fost marginalizați.
Consilierii de securitate națională din Franța, Germania, Regatul Unit și Italia, alături de reprezentanții UE și NATO, au fost prezenți în capitala Emiratelor Arabe Unite, însă nu au fost prezenți în sala principală de negocieri și au purtat, în schimb, consultări separate cu delegațiile ucrainene și americane, mai notează Kyiv Post.