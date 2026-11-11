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A doua zi a negocierilor SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi a ajuns la final. Anunțul șefului delegației ucrainene

Negociatorii ruși și ucraineni au raportat unele progrese în urma celor două zile de discuții de pace de la Abu Dhabi, care s-au încheiat miercuri. Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a anunțat că principalul rezultat al negocierilor din această săptămână vizează un acord privind un schimb amplu de prizonieri de război. Pe de altă parte, mediatorii americani au subliniat că în continuare au rămas divergențe cu privire la anumite chestiuni, printre care și cea teritorială.
A doua zi a negocierilor SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi a ajuns la final. Anunțul șefului delegației ucrainene
Rustem Umerov. Sursa foto: ZUMA Press/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 nov. 2026, 16:35, Știri externe
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Cea de-a două zi a negocierilor SUA-Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi a ajuns, miercuri, la final. Rustem Umerov, cel care a condus delegația ucraineană în cadrul discuțiilor care au avut loc în Emiratele Arabe Unite, a prezentat, într-o postare pe X, principalele rezultate.

„Am încheiat două zile de negocieri în Emiratele Arabe Unite. Principalul rezultat este că am ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri de război la scară largă. Acum lucrăm la finalizarea detaliilor și la punerea în practică a acestui acord. Repatrierea concetățenilor noștri rămâne una dintre prioritățile noastre principale. Facem tot ce este posibil pentru a ne asigura că fiecare ucrainean se întoarce din captivitate cât mai curând posibil”, a scris Umerov în mesajul publicat pe X.

Oficialul ucrainean a precizat că în cadrul discuțiilor trilaterale a fost abordat și subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, însă a subliniat că „rămân diferențe semnificative”.

„În cadrul formatului trilateral Ucraina–SUA–Rusia, am discutat despre instaurarea păcii și reconstrucția Ucrainei după război. Primul pas — să punem capăt războiului și să asigurăm garanții de securitate pentru Ucraina. În aceste două zile, părțile au avut ocazia să-și prezinte direct pozițiile. Rămân însă diferențe semnificative. Ne așteaptă încă multă muncă dificilă, dar există oportunități de a continua procesul de negociere”, a explicat acesta.

Negociatorii ruși și ucraineni au raportat unele progrese în urma celor două zile de discuții de pace de la Abu Dhabi, care s-au încheiat miercuri. Cu toate acestea, mediatorii americani au afirmat că există o lipsă de încredere între părțile beligerante și au subliniat că există în continuare divergențe cu privire la anumite chestiuni, printre care și cea teritorială, potrivit Reuters. 

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