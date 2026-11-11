A doua zi a negocierilor SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi a ajuns la final. Anunțul șefului delegației ucrainene

Cea de-a două zi a negocierilor SUA-Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi a ajuns, miercuri, la final. Rustem Umerov, cel care a condus delegația ucraineană în cadrul discuțiilor care au avut loc în Emiratele Arabe Unite, a prezentat, într-o postare pe X, principalele rezultate.

„Am încheiat două zile de negocieri în Emiratele Arabe Unite. Principalul rezultat este că am ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri de război la scară largă. Acum lucrăm la finalizarea detaliilor și la punerea în practică a acestui acord. Repatrierea concetățenilor noștri rămâne una dintre prioritățile noastre principale. Facem tot ce este posibil pentru a ne asigura că fiecare ucrainean se întoarce din captivitate cât mai curând posibil”, a scris Umerov în mesajul publicat pe X.

We have concluded two days of negotiations in the United Arab Emirates. The main result is that we reached an agreement on a large-scale POW exchange. We are now working to finalise the details and further practical realisation. Bringing our people home remains one of our top priorities. We are doing everything possible to ensure that every Ukrainian returns from captivity as soon as possible. In the trilateral Ukraine–US–Russia format, we discussed achieving peace and Ukraine’s post-war reconstruction. The first step — to end the war and ensure security guarantees for Ukraine. Over these two days, the parties were able to present their positions directly. Significant differences remain. There is still a great deal of difficult work ahead, but there are opportunities to continue the negotiation process. I thank the United States for its active role in organising and conducting the negotiations. Special thanks to @SEPeaceMissions Steve Witkoff and @jaredkushner for their personal involvement. I am grateful to the United Arab Emirates for its hospitality and support for the negotiations, as well as to our European partners — the United Kingdom, France, Germany, Italy, and representatives of NATO and the European Commission — for their joint work in Abu Dhabi. — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 11, 2026

Oficialul ucrainean a precizat că în cadrul discuțiilor trilaterale a fost abordat și subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, însă a subliniat că „rămân diferențe semnificative”.

„În cadrul formatului trilateral Ucraina–SUA–Rusia, am discutat despre instaurarea păcii și reconstrucția Ucrainei după război. Primul pas — să punem capăt războiului și să asigurăm garanții de securitate pentru Ucraina. În aceste două zile, părțile au avut ocazia să-și prezinte direct pozițiile. Rămân însă diferențe semnificative. Ne așteaptă încă multă muncă dificilă, dar există oportunități de a continua procesul de negociere”, a explicat acesta.

Negociatorii ruși și ucraineni au raportat unele progrese în urma celor două zile de discuții de pace de la Abu Dhabi, care s-au încheiat miercuri. Cu toate acestea, mediatorii americani au afirmat că există o lipsă de încredere între părțile beligerante și au subliniat că există în continuare divergențe cu privire la anumite chestiuni, printre care și cea teritorială, potrivit Reuters.