Un fost premier al Marii Britanii a comentat, într-un interviu pentru SkyNews, situația efectivelor militare din Ucraina, în timpul războiului de agresiune dus de Rusia.

Boris Johnson susține că Ucraina ar trebui să mai primească, în continuare, ajutor militar din partea țărilor europene.

„Deja ne aflăm într-un război prin intermediari. Cheltuim miliarde, le trimitem muniție, îi ajutăm în tot felul de moduri. Ceea ce am în vedere este un gest simbolic, un semn al sprijinului nostru.

Iar motivul pentru care acest lucru contează este că întregul război se reduce, în esență, la întrebarea dacă Putin poate readuce Ucraina în sfera de influență a Rusiei”, a declarat Boris Johnson pentru SkyNews.

Mesajul pe care l-ar recepționa Rusia

Johnson a mai explicat că ar fi ocazia europenilor de a arăta că țările sunt dispuse să sprijine necondiționat țara agresată.

„Ceea ce ai transmite prin simpla prezență simbolică a Coaliției celor Dispuși din Occident în Ucraina – știi tu, ocupându-se de aprovizionare și de aspectele logistice la mile și mile distanță de linia frontului – ar fi: „Uite, Vladimir Putin, depinde de ucraineni să decidă ce țări invită să-și trimită trupele în Ucraina”. Știi, NATO este incomparabil mai puternică decât Rusia”, mai susține fostul premier britanic.

Apropierea lui Trump de Putin: „Prietenul meu”

Fostul premier al Marii Britanii l-a criticat pe șeful SUA, despre care a zis că a încercat să îi traseze o direcție împotriva lui Vladimir Putin.

Boris Johnson spune acum că inițiativele sale din perioada în care a fost prim-ministru au fost fără succes, după ce, în cea mai recentă întâlnire dintre Trump și Puțin, președintele american l-a numit pe omologul rus „prietenul meu”.

„E dezgustător. E deprimant să vezi asta. Sincer, ceea ce am încercat să-i transmit președintelui Trump de-a lungul anilor – și, evident, mi-aș fi dorit să am mai mult succes în acest sens – este că ar trebui să înțeleagă că, în loc să pară că se apropie de Putin, are o ocazie de aur de a-și încheia mandatul prezidențial, ultimii doi ani ai mandatului său, aducând pacea în Ucraina și adoptând o atitudine fermă față de Putin.

Nu are absolut niciun sens să încerci să închei vreo înțelegere cu el, pentru că, în esență, este o situație binară. Este vorba despre destinul Ucrainei”, a mai explicat Johnson.