Cererea a fost depusă marți, 24 noiembrie, la o instanță federală din Kansas. Judecătorul a programat pentru miercuri o audiere în care vor fi analizate argumentele apărării, arată CNN. Hasan, fost psihiatru militar, a fost condamnat pentru atacul armat din 5 noiembrie 2009, când a ucis 13 persoane și a rănit alte 32 la baza militară Fort Hood din Texas.

Avocații invocă încălcarea drepturilor constituționale

Apărarea intenționează să depună o cerere de habeas corpus, procedură juridică prin care o persoană deținută poate solicita unei instanțe să verifice legalitatea detenției sau a condamnării sale. Conform documentelor depuse, Hasan intenționează să invoce cel puțin două încălcări ale drepturilor sale constituționale.

Avocații cer timp suplimentar pentru examinarea dosarului și identificarea eventualelor nereguli din proces. Fostul maior se află în prezent în închisoarea militară Fort Leavenworth din Kansas, unde așteaptă executarea pedepsei capitale.

With his execution just days away, convicted Fort Hood killer Nidal Hasan is turning to a federal judge in a bid to stop it. The former U.S. Army officer was sentenced to death for murdering 13 people in the 2009 shooting at the Texas military installation. Now, Hasan is reportedly preparing to file a habeas petition challenging his sentence as the execution date approaches. Hasan is set to be executed by firing squad on December 3. Full details: https://t.co/TXdrBq4XFj — Fox News (@FoxNews) November 25, 2026

Organizația American Civil Liberties Union (ACLU) susține că gravitatea crimelor comise nu elimină obligația autorităților de a respecta drepturile procedurale ale condamnatului. Anna Arceneaux, reprezentantă a organizației, a declarat că Hasan trebuie să aibă posibilitatea de a obține o examinare a cazului într-o instanță federală, înainte de aplicarea unei pedepse ireversibile.

Trump a aprobat execuția, dar a anulat transmiterea în direct

Execuția prin pluton de împușcare a fost aprobată de președintele Donald Trump și este programată la Fort Hood. Inițial, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, anunțase că procedura va fi transmisă în direct, o decizie care a provocat reacții negative atât în rândul republicanilor, cât și al democraților. Trump a intervenit ulterior și a anulat planurile de difuzare.

Președintele american a explicat că, deși transmiterea execuției ar fi putut reprezenta un avertisment pentru potențialii teroriști, numeroși oameni nu doreau să urmărească moartea condamnatului. Potrivit CNN, Trump nu știa inițial că Hasan este paralizat de la brâu în jos.

Prima execuție militară americană din 1961

Armata Statelor Unite nu a mai executat un militar condamnat la moarte din 1961. Ultima execuție prin împușcare a unui soldat american a avut loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Hasan a fost condamnat în 2013 de un tribunal militar, după un proces în care a ales să se reprezinte singur. Noua solicitare de suspendare a execuției este analizată de o instanță civilă federală, separată de sistemul judiciar militar.