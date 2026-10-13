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Arhiepiscopul armatei americane spune că soldații catolici nu ar trebui să facă parte din plutonul de execuție

Arhiepiscopul Timothy Broglio, care supraveghează serviciile pastorale ale Bisericii Catolice pentru militarii catolici din armata americană, condamnă inițiativa de transmitere în direct a execuției fostului maior Nidal Hasan de către plutonul de execuție.
Arhiepiscopul armatei americane spune că soldații catolici nu ar trebui să facă parte din plutonul de execuție
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
13 oct. 2026, 13:18, Știri externe
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Arhiepiscopul Timothy Broglio a precizat într-o declarație, că orice soldat catolic repartizat în plutonul de execuție al armatei americane ar trebui să ceară să fie scutit de această îndatorire, pe care a descris-o ca fiind contrară învățăturilor bisericii. El se alătură altor lideri catolici care se pronunță împotriva pedepsei cu moartea și a planurilor de transmisiune în direct, potrivit AP.

Hasan, un psihiatru din armată a fost condamnat pentru uciderea a 13 persoane în 2009 la Fort Hood, Texas. El urmează să fie executat prin împușcare de un pluton de execuție pe 3 decembrie.

Broglio și-a amintit că a prezidat înmormântarea lui Michael Grant Cahill, singurul civil ucis în acel atac.

Crima comisă de Hasan „a fost odioasă, dar oare expunerea publicului la execuția sa servește vreunui scop?”, a întrebat Broglio.

Pentru ce a fost condamnat psihiatrul militar

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că publicul va putea urmări execuția prin împușcare a lui Nidal Hasan, fost maior al armatei SUA, condamnat pentru uciderea a 13 soldați la baza militară Fort Hood, în 2009. Dacă va avea loc, execuția, programată pentru 3 decembrie, ar fi prima execuție militară din Statele Unite din ultimii 60 de ani. Totuși, procedurile judiciare nu s-au încheiat, iar legalitatea unei transmisiuni în direct ridică semne de întrebare.

Nidal Hasan, psihiatru militar care activa în Virginia, a deschis focul la 5 noiembrie 2009 într-o clădire medicală aglomerată de la baza Fort Hood, în Texas.

Soldații aflați acolo așteptau consultații și vaccinuri. Atacul s-a soldat cu 13 morți și a devenit unul dintre cele mai grave atacuri comise într-o bază militară americană pe timp de pace. Hasan a recunoscut în instanță că el a fost autorul atacului.

În timpul procesului militar din 2013, a afirmat că a acționat pentru a-i proteja pe musulmani și pe talibanii din Afganistan. De asemenea, și-a cerut scuze pentru „orice greșeală”.

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