Arhiepiscopul armatei americane spune că soldații catolici nu ar trebui să facă parte din plutonul de execuție

Arhiepiscopul Timothy Broglio a precizat într-o declarație, că orice soldat catolic repartizat în plutonul de execuție al armatei americane ar trebui să ceară să fie scutit de această îndatorire, pe care a descris-o ca fiind contrară învățăturilor bisericii. El se alătură altor lideri catolici care se pronunță împotriva pedepsei cu moartea și a planurilor de transmisiune în direct, potrivit AP.

Hasan, un psihiatru din armată a fost condamnat pentru uciderea a 13 persoane în 2009 la Fort Hood, Texas. El urmează să fie executat prin împușcare de un pluton de execuție pe 3 decembrie.

Broglio și-a amintit că a prezidat înmormântarea lui Michael Grant Cahill, singurul civil ucis în acel atac.

Crima comisă de Hasan „a fost odioasă, dar oare expunerea publicului la execuția sa servește vreunui scop?”, a întrebat Broglio.

Pentru ce a fost condamnat psihiatrul militar

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că publicul va putea urmări execuția prin împușcare a lui Nidal Hasan, fost maior al armatei SUA, condamnat pentru uciderea a 13 soldați la baza militară Fort Hood, în 2009. Dacă va avea loc, execuția, programată pentru 3 decembrie, ar fi prima execuție militară din Statele Unite din ultimii 60 de ani. Totuși, procedurile judiciare nu s-au încheiat, iar legalitatea unei transmisiuni în direct ridică semne de întrebare.

Nidal Hasan, psihiatru militar care activa în Virginia, a deschis focul la 5 noiembrie 2009 într-o clădire medicală aglomerată de la baza Fort Hood, în Texas.

Soldații aflați acolo așteptau consultații și vaccinuri. Atacul s-a soldat cu 13 morți și a devenit unul dintre cele mai grave atacuri comise într-o bază militară americană pe timp de pace. Hasan a recunoscut în instanță că el a fost autorul atacului.

În timpul procesului militar din 2013, a afirmat că a acționat pentru a-i proteja pe musulmani și pe talibanii din Afganistan. De asemenea, și-a cerut scuze pentru „orice greșeală”.