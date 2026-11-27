Comandamentul rus ia în calcul trimiterea comandanților de plutoane și companii în operațiuni de asalt, din cauza lipsei progreselor pe frontul din regiunea Zaporojie, potrivit mișcării de partizani ucraineni „Atesh”, citată de Kyiv Post.

Comandanții de divizii și brigăzi ar fi fost avertizați că vor suporta consecințe grave dacă situația de pe front nu se schimbă în următoarele săptămâni.

Potrivit unui raport obținut de un agent din interiorul comandamentului Grupului de Forțe „Est” (Vostok) al Rusiei, conducerea grupului le-a cerut comandanților Armatelor 5 și 36 de Arme Întrunite să schimbe situația de pe linia frontului, indiferent de costuri.

La rândul lor, conducerile celor două armate pun presiune pe comandanții Diviziei 127 Pușcași Motorizați, care face parte din Armata 5, și pe cei ai Brigăzilor 37 și 64 Independente Pușcași Motorizați, aflate în subordinea Armatei 36.

Conform datelor transmise de armata rusă, trupele ar fi trebuit să ajungă deja la periferia localităților Novomikolaivka, din regiunea Zaporojie, și Pokrovske, din regiunea Dnipropetrovsk. Situația de pe teren ar fi însă diferită.

„În realitate, însă, ele se află încă la peste 30 de kilometri de Novomikolaivka și la peste 20 de kilometri de Pokrovske”, se arată în raport.

Potrivit agentului, „superiorii cer eliminarea imediată a discrepanței dintre rapoarte și situația de pe hartă”.

Comandanții de divizii și brigăzi au fost avertizați că, dacă nu vor obține progrese în următoarele săptămâni, comandanții de plutoane și companii vor fi trimiși personal în operațiuni de asalt.

Mișcarea de partizani ucraineni „Atesh” a transmis că monitorizează în continuare situația din cadrul forțelor ruse și furnizează informații Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

„Putin nu intenționează să oprească războiul, în ciuda pierderilor masive. Armata rusă și acest regim trebuie oprite”, se mai arată în raportul mișcării.

Rusia ar putea intensifica atacurile în regiunea Zaporojie

La jumătatea lunii noiembrie, Serhii Braciuk, purtătorul de cuvânt al Armatei Voluntarilor Ucraineni, a spus că activitatea trupelor ruse în zona operațională de sud, în special pe frontul din Zaporojie, nu dă semne că ar scădea.

„Activitatea inamicului nu scade, presupun că s-ar putea chiar intensifica. Deoarece, în prezent, frontul din Zaporojie rămâne o prioritate pentru ruși, la fel ca și frontul din Donețk (est)”, a spus Braciuk.

Potrivit acestuia, forțele ruse încearcă în continuare să înainteze spre orașul Orihiv, pe care l-a descris drept un important punct logistic pentru armata ucraineană.

Trupele Rusiei au desfășurat operațiuni și pe direcțiile Huliaipole și Huliaipilske, unde au încercat să avanseze, dar nu au obținut rezultate bune din punct de vedere operațional și tactic, potrivit purtătorul de cuvânt.

„Prin urmare, inamicul nu controlează nici Mala Tokmacika, nici Huliaipilske și nici zona Orihiv”, a declarat acesta.

Rusia a concentrat peste 50.000 de militari în acest sector al frontului, pe care i-a desfășurat treptat, mai ales prin trimiterea unor unități mecanizate. Potrivit informațiilor, activitatea armatei ruse în această zonă s-ar putea intensifica curând.