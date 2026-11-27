Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat joi că lucrează cu Rusia și Ucraina pentru instituirea unui armistițiu care să permită executarea lucrărilor de reparație a liniei electrice de la centrala nucleară de la Zaporojie.

Anunțul vine în contextul în care s-a produs o nouă întrerupere a alimentării cu energie electrică din rețeaua externă în dimineața zilei de 25 noiembrie.

Ambele linii de alimentare externe au fost întrerupte pentru a 28-a oară de la începutul conflictului, iar AIEA menționează că întreruperea a fost cauzată, „potrivit rapoartelor, de activitățile militare”. În prezent, alimentarea cu energie electrică este asigurată de generatoare diesel.

The IAEA is engaging with the Russian Federation and Ukraine on arrangements for a ninth localized ceasefire at the ZNPP following another loss of offsite power. The plant’s connection to its sole remaining external power line, the 330 kV Ferosplavna-1 line, was lost on 25 November at 05:28 local time, reportedly due to military activity. For the 28th time during the conflict, ZNPP is relying on emergency diesel generators for essential nuclear safety and security functions. “Once again we are faced with a loss of offsite power at the ZNPP. Its continued reliance on a single power line, together with the plant’s location on the front line of an active warzone, results in an extremely precarious offsite power connection,” said IAEA Director General @rafaelmgrossi. https://t.co/3aoy33ZxZl — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 26, 2026

Centrala de la Zaporojie nu produce energie electrică, dar are nevoie de curent electric pentru a menține combustibilul nuclear răcit în reactoare.

„Din nou ne confruntăm cu o întrerupere a alimentării cu energie electrică din rețeaua externă la ZNPP (centrala nucleară de la Zaporojie – n.r.). Dependența continuă de o singură linie de alimentare, împreună cu amplasarea centralei pe linia frontului într-o zonă de război activă, face ca această conexiune să fie extrem de precară”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Centrala de la Zaporojie se află sub control rusesc încă din primele săptămâni ale războiului, izbucnit în februarie 2022.