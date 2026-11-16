Cresc șansele unui accident nuclear în Ucraina. Avertismentul autorităților din 38 de țări

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au fost intensificate. Autoritățile din domeniul siguranței nucleare atrag atenția asupra unui posibil accident nuclear, din cauza sistemului slăbit.

„Împreună… ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la riscurile crescânde pentru siguranța nucleară generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de atacurile sale continue asupra infrastructurii energetice a țării”, au declarat organismele într-o declarație comună consultată de Reuters.

Experții au lansat și un apel către Moscova: „Împreună, [noi] considerăm că este urgent ca Rusia să înceteze atacurile împotriva instalațiilor nucleare ale Ucrainei și a infrastructurii energetice esențiale pentru funcționarea lor în condiții de siguranță”, au mai comunicat aceștia.

Riscurile alimentarii instabile cu energie

Autoritățile mai atrag atenția asupra faptului că, fără o alimentare constantă cu energie în rețea, centralele ar putea să nu mai mențină materialul nuclear la temperaturi adecvate.

În acest scenariu, ar putea fi resimțite emisii de radioactivitate în atmosferă, așa cum s-a întâmplat în 1986, la Cernobîl.

În spatele apelului către Federația Rusă stau trei mari autorități europene:

HERCA (Șefii autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice);

WENRA (Asociația autorităților de reglementare nucleară din Europa de Vest);

NORA (Șefii autorităților nordice de siguranță radiologică).

„Este posibil să oprim această situație dacă acționăm”

Șeful a două dintre ele, HERCA și NORA, Per Ștrand, a declarat că atacurile rusești au devenit mai periculoase în ultimele săptămâni.

„Din cauza acestei noi tactici a rușilor, … este evident că riscul cel mai mare de producere a unui accident nuclear va fi în această iarnă”, a declarat el pentru Reuters.

Cel mai grav scenariu, a spus el, ar fi o pană de curent la nivel național a rețelei electrice ucrainene, care ar afecta simultan cele nouă reactoare nucleare productive ale Ucrainei.

Până acum, Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc pentru atacurile care destabilizat securitatea energetică și care au întrerupt liniile de alimentare cu energie electrică.