UE o sancționează pe Tatyana Kim, șefa Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Ce acuzații îi aduce Bruxelles-ul

Decizia a fost publicată luni în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și presupune înghețarea eventualelor active pe care aceasta le deține în UE, precum și interdicții de călătorie și de efectuare a tranzacțiilor, scrie Reuters.

Pe lângă sancțiunile impuse lui Tatyana Kim, Bruxelles-ul a vizat alte 50 de bănci rusești și persoane sau entități care facilitează activitatea așa-numitei flote fantomă a Rusiei, utilizată pentru transportul petrolului și eludarea restricțiilor internaționale.

De ce a fost sancționată Tatyana Kim, șefa Wildberries

Potrivit motivării prezentate de Uniunea Europeană, Wildberries este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul Rusiei și ar funcționa, totodată, ca o rețea de aprovizionare pentru armata rusă, prin facilitarea comercializării unor produse militare și cu dublă utilizare.

Produsele cu dublă utilizare sunt bunuri care pot avea atât întrebuințări civile, cât și militare. Gama comercializată de Wildberries include, pe lângă îmbrăcăminte, cosmetice și produse electronice, articole precum ochelari cu vedere pe timp de noapte, veste și buzunare pentru muniție, precum și căști.

Ucraina a lansat atacuri asupra unor facilități ale companiei Wildberries începând de la jumătatea lunii iulie. Kievul susține că retailerul contribuie la efortul de război al Rusiei prin activitățile sale comerciale.

În luna iulie, Tatyana Kim a respins acuzațiile potrivit cărora platforma ar comercializa produse cu dublă utilizare. Ea a afirmat că Wildberries nu oferă bunuri care să nu poată fi găsite și pe alte platforme internaționale importante de comerț electronic, precum Amazon sau Alibaba.

La rândul său, Kremlinul a negat că depozitele Wildberries ar fi fost folosite în scopuri militare.

Ce spune Wildberries despre sancțiunile UE împotriva Tatyanei Kim

Reprezentanții Wildberries au transmis că sancțiunile europene impuse directoarei companiei nu vor afecta activitatea retailerului.

Compania susține că nu deține active în Uniunea Europeană și nu desfășoară activități comerciale pe teritoriul comunitar. Prin urmare, Wildberries și celelalte companii din grup își vor continua operațiunile în condiții normale, potrivit comunicatului transmis de reprezentanții săi.

Cine este Tatyana Kim, cea mai bogată femeie din Rusia

Tatyana Kim este considerată de revista Forbes cea mai bogată femeie din Rusia, averea sa fiind estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Născută în 1975, în Groznîi, capitala Republicii Cecene, într-o familie de etnici coreeni, Kim a lucrat inițial ca profesoară de limba engleză.

În 2004, aceasta a fondat Wildberries împreună cu soțul său de atunci, Vladislav Bakalciuk. La început, cei doi administrau afacerea din apartamentul în care locuiau, în regiunea Moscovei.

Compania s-a dezvoltat ulterior pe fondul creșterii comerțului electronic din anii 2010, ajungând cel mai mare retailer online din Rusia.