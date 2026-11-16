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O firmă cu sediul la Moscova, în vizorul UE. Sancțiunile europenilor pentru hacking

Țările membre ale Uniunii Europene au anunțat luni sancțiuni împotriva unei companii rusești care desfășoară campanii de dezinformare. Firma ar constitui conform informațiilor transmise de europeni, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de hackeri din Rusia.
O firmă cu sediul la Moscova, în vizorul UE. Sancțiunile europenilor pentru hacking
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Coralia Frigea
16 nov. 2026, 15:29, Știri externe
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Consiliul Uniunii Europene a transmis luni că a sancționat Agenția de Design Social, o companie care își are sediul la Moscova, pentru că ar fi desfășurat „proiecte de manipulare și interferență a informațiilor la scară largă”.

Compania ar fi fost finanțată, condusă și supravegheată de Guvernul Rusiei, relatează POLITICO.

Cum operau hackerii ruși

Gruparea ar fi fost conectată la o rețea de dezinformare din mediul online, cunoscută sub numele de Doppelganger. Hackerii ar fi vizat alegerile europarlamentare din 2024.

„Compania desfășura operațiuni dedicate împotriva statelor membre ale UE, cum ar fi Germania și Franța”, au declarat țările.

Mai multe grupări din Rusia, sancționate de UE

Capitalele UE au decis să sancționeze și o altă grupare infracțională. Un grup cunoscut sub numele de NoName057, alcătuit din hackeri ruși, au acționat în organisme guvernamentale și infrastructuri critice.

Și mai multe companii private au fost victimele grupului infracțional. Ei acționau prin atacuri de tip denial-of-service, iar site-urile web ajungeau să fie închise.

Gruparea era în vizorul Uniunii Europene încă de anul trecut.

În ce constau sancțiunile

Uniunea Europeană a impus măsuri dure împotriva celor două companii, dar și a angajaților lor. Aceștia vor avea inclusiv interdicții de călătorie, iar pentru firme s-a dispus înghețarea activelor.

Nu sunt primele sancțiuni de acest tip aplicate de europeni hackerilor ruși. Încă de la izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, mai multe pachete de măsuri au intrat în vigoare.

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