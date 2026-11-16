Bruxellesul pregătește un nou împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii vor fi garantați din bugetul UE. Patru țări au obiecții

Comisia Europeană va prezenta miercuri un plan pentru acordarea unui împrumut de 45 de miliarde de euro Ucrainei, garantat prin resursele disponibile în bugetul multianual al Uniunii Europene, au declarat pentru POLITICO doi oficiali europeni.

Inițiativa vine într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile cu drone și rachete asupra infrastructurii ucrainene, iar autoritățile de la Kiev au nevoie de finanțare pentru a menține funcționarea statului și pentru a susține efortul de război înaintea unei ierni ce se anunță foarte dificilă.

Propunerea ar urma să fie discutată de șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene la reuniunea programată pentru 26-27 noiembrie.

Cum vrea Bruxellesul să garanteze cele 45 de miliarde de euro

Potrivit oficialilor citați de POLITICO, Comisia Europeană va propune folosirea marjei disponibile în actualul buget multianual al Uniunii Europene pentru garantarea împrumutului.

Mecanismul ar urma să fie similar celui utilizat pentru un împrumut anterior de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Concret, Bruxellesul ar utiliza capacitatea de garantare oferită de bugetul comun european pentru a susține împrumutul.

Marja bugetară reprezintă diferența dintre plafonul resurselor pe care UE le poate mobiliza și sumele deja angajate. Această capacitate poate fi utilizată pentru garantarea unor împrumuturi, fără ca întreaga valoare să fie disponibilă imediat sub formă de numerar.

Pentru utilizarea acestui mecanism este însă necesar acordul unanim al statelor membre.

Patru țări nu vor să participe la noi împrumuturi pentru Ucraina

Ungaria, Slovacia, Cehia și Bulgaria au semnalat că nu intenționează să participe la viitoare împrumuturi destinate Ucrainei, potrivit POLITICO.

Poziția celor patru state ar putea complica negocierile, având în vedere că utilizarea marjei bugetare necesită unanimitate.

Există însă un precedent ce poate oferi o ieșire din blocaj. În trecut, aceste țări nu au blocat utilizarea bugetului multianual european pentru garantarea unor împrumuturi acordate Kievului, chiar dacă au avut rezerve față de participarea directă la mecanismele de finanțare.

Opoziția față de participarea la un nou împrumut nu înseamnă automat că statele respective vor bloca și garantarea lui prin bugetul Uniunii.

Ucraina are nevoie de zeci de miliarde de euro în 2027

Discuțiile privind noul împrumut au loc pe fondul unui deficit de finanțare tot mai mare pentru Ucraina.

Oficialii europeni estimau că necesarul de finanțare rămas neacoperit pentru 2027 se ridică la aproximativ 70 de miliarde de euro.

Uniunea Europeană a aprobat deja un program de împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, împărțit în două tranșe anuale de câte 45 de miliarde de euro.

La finalul lunii octombrie, Comisia Europeană a anunțat că a făcut un nou pas pentru implementarea tranșei de 45 de miliarde de euro aferente anului 2027.

Conform structurii prezentate atunci, până la 13,3 miliarde de euro sunt destinate sprijinului bugetar, iar 31,7 miliarde de euro vor susține capacitatea industrială de apărare a Ucrainei.

Noua inițiativă, ce va fi discutată miercuri, trebuie distinsă de această tranșă deja prevăzută în programul european. Ea face parte din discuțiile privind acoperirea nevoilor financiare suplimentare ale Kievului.

De ce summitul din 26-27 noiembrie este decisiv

Liderii Uniunii Europene urmează să discute despre finanțarea Ucrainei la reuniunea din 26-27 noiembrie, când pe agendă se află și negocierile privind următorul buget multianual al Uniunii, pentru perioada 2028-2034.

Cele două dosare sunt strâns legate, deoarece statele membre trebuie să decidă atât cum finanțează sprijinul pentru Ucraina, cât și ce resurse vor putea fi utilizate pentru prioritățile europene din următorii ani.

Potrivit Financial Times, cancelarul german Friedrich Merz a pus în discuție condiționarea unui acord asupra viitorului buget european de participarea tuturor statelor membre la finanțarea Ucrainei.

Această abordare a provocat rezerve, inclusiv din partea premierului ceh Andrej Babiš, care se opune transformării sprijinului financiar pentru Ucraina într-o condiție pentru adoptarea viitorului buget al UE.

Liderii europeni vor trebui să găsească o formulă care să asigure finanțarea Kievului fără să blocheze negocierile bugetare.