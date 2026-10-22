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Parlamentul European cere un buget mai mare pentru Erasmus+ în perioada 2028-2034. Ce schimbări sunt propuse

Parlamentul European propune creșterea bugetului Erasmus+ la 47,39 miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, pentru a facilita accesul tinerilor din medii diferite la oportunități de educație.
Parlamentul European cere un buget mai mare pentru Erasmus+ în perioada 2028-2034. Ce schimbări sunt propuse
Maria Nițu
22 oct. 2026, 16:35, Știri externe
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Deputații europeni vor un buget mai mare pentru programul Erasmus+ în perioada 2028-2034, pentru ca acesta să fie mai accesibil tinerilor din medii economice, sociale și geografice diferite.

Parlamentul European propune un buget de 47,39 miliarde de euro, față de cele 40,8 miliarde de euro propuse de Comisia Europeană.

Cu 454 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și 93 de abțineri, eurodeputații și-au adoptat mandatul pentru negocierile cu statele membre ale UE privind viitorul programului.

Buget mai mare și finanțare pentru domenii prioritare

Pentru a extinde accesul la Erasmus+, Parlamentul European propune un buget total de 47,39 miliarde de euro, la prețurile curente.

Deputații vor ca fondurile să fie împărțite în funcție de principalele domenii ale programului: educație și învățare, care ar urma să primească 74,6% din buget, tineret și voluntariat, cu 15%, și sport, cu 4,1%.

Ei cer și o mai bună coordonare între Erasmus+ și alte programe și fonduri europene, precum Fondul European pentru Competitivitate, Orizont Europa, „Europa globală” (Global Europe) și fondurile de parteneriat naționale și regionale.

Sunt propuse și burse pentru domenii strategice, susținute prin finanțare din alte programe ale UE. Se dorește și actualizarea periodică a sumelor acordate, astfel încât acestea să reflecte costurile reale.

Burse adaptate la costul vieții și mai multe oportunități pentru tineri

Parlamentul European susține acordarea unor granturi care să țină cont de diferențele de cost al vieții, de prețurile locuințelor și de inflația din țările și orașele în care ajung participanții.

Propunerea prevede și acoperirea unor cheltuieli de transport mai mari pentru persoanele care călătoresc spre sau dinspre zone îndepărtate.

Eurodeputații vor, de asemenea, ca activitățile de voluntariat și solidaritate din cadrul Corpului European de Solidaritate și ale Corpului Voluntar European de Ajutor Umanitar, care oferă asistență în țări din afara UE, să fie integrate în Erasmus+.

Scopul este de a încuraja participarea civică și implicarea în comunitate.

Programul ar urma să se adreseze și mai multor categorii de participanți. Printre acestea se numără sportivii implicați în sportul de masă, cursanții, profesorii și formatorii din învățământul și formarea profesională (IFP).

O altă propunere vizează accesul mai rapid al țărilor candidate la UE la program, fără să fie nevoie de finalizarea procedurii de asociere. Parlamentul European susține consolidarea relațiilor cu Regatul Unit și Elveția.

Când încep negocierile cu statele membre

Eurodeputații sunt pregătiți să înceapă negocierile cu guvernele statelor membre imediat ce acestea își vor adopta mandatul complet.

Acesta trebuie să includă și nivelurile generale de finanțare pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene.

Erasmus+ face parte din viitorul buget al UE pentru 2028-2034

Comisia Europeană a propus noul regulament privind programul Erasmus+ la 16 iulie 2025. Acesta face parte din pachetul pentru bugetul pe termen lung al UE, cunoscut drept cadrul financiar multianual, pentru perioada 2028-2034.

Parlamentul European vrea ca bugetul UE să rămână un instrument important de investiții, care să sprijine cetățenii, regiunile și întreprinderile, aducând beneficii, dincolo de ceea ce pot oferi bugetele naționale.

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