Eurodeputații cer un buget ambițios al UE pentru 2028-2034. Costa și von der Leyen, despre competitivitate, energie și Ucraina

Eurodeputații au analizat miercuri, în plenul Parlamentului European, rezultatele summitului UE din octombrie și necesitatea unui buget pe termen lung ambițios pentru perioada 2028-2034.

Dezbaterea, la care au participat președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a concentrat pe competitivitatea Uniunii, costurile energiei, sprijinul pentru Ucraina, migrația și relațiile economice cu China.

António Costa cere un buget european ambițios

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a descris summitul liderilor europeni drept o „reuniune fructuoasă” și a afirmat că „Europa își consolidează competitivitatea și este unită în apărarea intereselor și valorilor sale”.

Pentru a crește competitivitatea UE, el a cerut accelerarea implementării cadrului „EU Inc.” pentru mediul de afaceri, reducerea costurilor energiei, stimularea producției de energie la prețuri accesibile și modernizarea rețelelor electrice.

Referitor la cadrul financiar multianual 2028-2034, Costa a spus că „ne aflăm acum într-o etapă decisivă și suntem hotărâți să ajungem la un acord până la sfârșitul anului. Avem nevoie de un buget ambițios, care să fie pe măsura responsabilităților noastre, menținând în același timp contribuțiile naționale la un nivel rezonabil”.

Următorul cadru financiar multianual nu ține doar de cifre, a adăugat el, „este o alegere politică privind Europa pe care dorim să o construim”. De asemenea, a spus că este nevoie de o înregistrare a progreselor în ceea ce privește un „pachet ambițios privind resursele proprii”.

Sprijinul pentru Ucraina și securitatea Europei

În ceea ce privește Ucraina, Costa a reafirmat că sprijinul UE este mai puternic ca niciodată, Uniunea asigurând 80 % din asistența externă primită de Ucraina. El a spus că „securitatea Ucrainei și securitatea Europei sunt indisolubil legate”.

În ceea ce privește migrația, acesta a spus că fluxurile migratorii au scăzut și că Pactul privind migrația și azilul este în prezent pus în aplicare în întregime.

Cu toate acestea, Costa a solicitat controale mai stricte la frontieră, proceduri de returnare mai eficiente, dar și o mai bună pregătire pentru a combate instrumentalizarea migrației.

Ursula von der Leyen cere finalizarea pieței unice și reducerea costurilor energiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat miercuri, în cadrul dezbaterii, că este esențial ca Europa să finalizeze realizarea pieței unice.

Ea a menționat regimul de afaceri „EU Inc”, legea privind achizițiile publice și eforturile de simplificare care să reducă povara administrativă asupra întreprinderilor.

Președinta CE a reamintit statelor că „o normă convenită la nivel european nu poate deveni mai complexă și mai fragmentată atunci când este transpusă sau pusă în aplicare la nivel național”.

În ceea ce privește costurile ridicate ale energiei în Europa, ea a spus că UE este prea dependentă de combustibilii fosili și de gazul din străinătate și că pierdem oportunități din cauza lipsei unei adevărate uniuni energetice europene.

Referindu-se la Rusia, ea a spus că sancțiunile UE „vor rămâne în vigoare până când Rusia va pune capăt războiului”, reamintind deputaților din PE că Rusia este cea care a întrerupt aprovizionarea cu gaz a Europei, folosind energia ca armă.

În ceea ce privește migrația, lidera Uniunii a spus că numărul trecerilor ilegale ale frontierei a scăzut cu 56% în ultimii doi ani.

Migrația este folosită ca armă, a mai spus von der Leyen, anunțând un nou cadru menit să ofere statelor membre instrumente pentru a răspunde repede la amenințările de la frontierele externe.

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