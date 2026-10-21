Prima pagină » Știri externe » Eurodeputații cer un buget ambițios al UE pentru 2028-2034. Costa și von der Leyen, despre competitivitate, energie și Ucraina

Eurodeputații cer un buget ambițios al UE pentru 2028-2034. Costa și von der Leyen, despre competitivitate, energie și Ucraina

Eurodeputații au cerut miercuri un buget ambițios al UE pentru 2028-2034, adaptat provocărilor economice și de securitate. Antonio Costa și Ursula von der Leyen au vorbit despre competitivitate, prețurile energiei, sprijinul pentru Ucraina și migrație.
Eurodeputații cer un buget ambițios al UE pentru 2028-2034. Costa și von der Leyen, despre competitivitate, energie și Ucraina
Maria Nițu
21 oct. 2026, 15:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Eurodeputații au analizat miercuri, în plenul Parlamentului European, rezultatele summitului UE din octombrie și necesitatea unui buget pe termen lung ambițios pentru perioada 2028-2034.

Dezbaterea, la care au participat președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a concentrat pe competitivitatea Uniunii, costurile energiei, sprijinul pentru Ucraina, migrația și relațiile economice cu China.

António Costa cere un buget european ambițios

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a descris summitul liderilor europeni drept o „reuniune fructuoasă” și a afirmat că „Europa își consolidează competitivitatea și este unită în apărarea intereselor și valorilor sale”.

Pentru a crește competitivitatea UE, el a cerut accelerarea implementării cadrului „EU Inc.” pentru mediul de afaceri, reducerea costurilor energiei, stimularea producției de energie la prețuri accesibile și modernizarea rețelelor electrice.

Referitor la cadrul financiar multianual 2028-2034, Costa a spus că „ne aflăm acum într-o etapă decisivă și suntem hotărâți să ajungem la un acord până la sfârșitul anului. Avem nevoie de un buget ambițios, care să fie pe măsura responsabilităților noastre, menținând în același timp contribuțiile naționale la un nivel rezonabil”.

Următorul cadru financiar multianual nu ține doar de cifre, a adăugat el, „este o alegere politică privind Europa pe care dorim să o construim”. De asemenea, a spus că este nevoie de o înregistrare a progreselor în ceea ce privește un „pachet ambițios privind resursele proprii”.

Sprijinul pentru Ucraina și securitatea Europei

În ceea ce privește Ucraina, Costa a reafirmat că sprijinul UE este mai puternic ca niciodată, Uniunea asigurând 80 % din asistența externă primită de Ucraina. El a spus că „securitatea Ucrainei și securitatea Europei sunt indisolubil legate”.

În ceea ce privește migrația, acesta a spus că fluxurile migratorii au scăzut și că Pactul privind migrația și azilul este în prezent pus în aplicare în întregime.

Cu toate acestea, Costa a solicitat controale mai stricte la frontieră, proceduri de returnare mai eficiente, dar și o mai bună pregătire pentru a combate instrumentalizarea migrației.

Ursula von der Leyen cere finalizarea pieței unice și reducerea costurilor energiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat miercuri, în cadrul dezbaterii, că este esențial ca Europa să finalizeze realizarea pieței unice.

Ea a menționat regimul de afaceri „EU Inc”, legea privind achizițiile publice și eforturile de simplificare care să reducă povara administrativă asupra întreprinderilor.

Președinta CE a reamintit statelor că „o normă convenită la nivel european nu poate deveni mai complexă și mai fragmentată atunci când este transpusă sau pusă în aplicare la nivel național”.

În ceea ce privește costurile ridicate ale energiei în Europa, ea a spus că UE este prea dependentă de combustibilii fosili și de gazul din străinătate și că pierdem oportunități din cauza lipsei unei adevărate uniuni energetice europene.

Referindu-se la Rusia, ea a spus că sancțiunile UE „vor rămâne în vigoare până când Rusia va pune capăt războiului”, reamintind deputaților din PE că Rusia este cea care a întrerupt aprovizionarea cu gaz a Europei, folosind energia ca armă.

În ceea ce privește migrația, lidera Uniunii a spus că numărul trecerilor ilegale ale frontierei a scăzut cu 56% în ultimii doi ani.

Migrația este folosită ca armă, a mai spus von der Leyen, anunțând un nou cadru menit să ofere statelor membre instrumente pentru a răspunde repede la amenințările de la frontierele externe.

Eurodeputații cer mai mulți bani pentru bugetul UE

Referindu-se la următorul buget pe termen lung al UE, deputații europeni au avertizat că, în Europa, nu se poate face mai mult cu mai puțini bani. Aceștia au cerut un buget adaptat problemelor din acest moment.

Făcând referire la protestele recente din mai multe țări ale UE, deputații europeni au solicitat finanțare pentru a combate criza costului vieții și prețurile ridicate la energie, precum și măsuri pentru menținerea locurilor de muncă în întreprinderile europene.

Alții au menționat războiul din Rusia, competitivitatea și sprijinul acordat agricultorilor și regiunilor ca priorități pentru perioada financiară 2028-2034.

Unii eurodeputați au susținut că problema nu este dacă Europa își permite să investească în viitorul său, ci cât ar costa lipsa acestor investiții.

Mai mulți deputați europeni au spus că este nevoie de un sprijin continuu pentru Ucraina, precizând că soarta războiului nu se va decide pe linia frontului, ci datorită voinței politice.

„Protejând Ucraina, ne protejăm pe noi înșine”, au spus unii dintre ei, avertizând că, în cazul în care Ucraina va cădea, ne vom confrunta cu o criză migratorie fără precedent.

Migrația a fost menționată de mai mulți eurodeputați ca o mare prioritate pentru UE.

În timp ce unii eurodeputați au cerut respectarea dreptului la azil pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale, alții au punctat protejarea frontierelor și siguranța oamenilor.

Recomandarea video

UE se îndreaptă către furtuna politică perfectă / “Suntem atacați din trei părți: SUA, Rusia și China” (Politico)
G4Media
Eva Lys și-a surprins fanii cu ultima poză postată » Vorbește deschis despre homosexualitate și relația cu un tenismen: „Mesajul meu e clar”
GSP.ro
DIICOT recunoaște că, în timpul perchezițiilor, a plantat microfoane în casa lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat la prezidențiale ar fi vrut să le distrugă
Gandul
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Cancan
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Prosport
Greu de demis de la cârma PNL. Falsul prohod al lui Bolojan și ce li se pregătește puciștilor
Libertatea
Boala de inimă care ar putea fi anticipată cu 4 ani înainte, printr-o investigație oftalmologică
CSID
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Promotor