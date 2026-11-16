300 de milioane de lei pentru termoficare. Primăriile pot solicita împrumuturi până la 31 decembrie

Procedura a devenit operațională odată cu publicarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.540/2026 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 11 noiembrie, anunță luni Ministerul Finanțelor. Unitățile administrativ-teritoriale eligibile pot transmite solicitările exclusiv în format electronic, până la 31 decembrie 2026 inclusiv.

Împrumuturile sunt destinate finanțării cheltuielilor necesare funcționării sistemelor centralizate de termoficare, achitării facturilor restante și acoperirii pierderilor induse ale acestora. Sumele provin din veniturile din privatizare aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului, iar plafonul total pus la dispoziția autorităților locale este de 300 de milioane de lei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, valoarea maximă a unui împrumut este de 75 de milioane de lei pentru unitățile administrativ-teritoriale în care serviciul de termoficare deservește cel puțin 80.001 locuințe și de 25 de milioane de lei pentru cele în care numărul locuințelor deservite este de cel mult 80.000.

„Anul acesta am sprijinit autoritățile publice locale cu fiecare instrument pe care îl are Ministerul Finanțelor. (…) Acum punem 300 de milioane de lei la dispoziția orașelor cu sistem centralizat de termoficare, pentru ca nicio familie să nu intre în iarnă cu teama că rămâne fără căldură. Banii sunt în Trezorerie, normele sunt publicate, procedura este simplă și exclusiv electronică, iar sumele ajung în conturile primăriilor în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției. Le cer primarilor să nu aștepte ultima zi: iarna nu ține cont de calendarul administrativ. Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit atribuțiile la timp. Acum fiecare leu trebuie să ajungă acolo unde contează – în căldura din casele oamenilor”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Împrumuturile pot fi rambursate în maximum 10 ani

Finanțările au o perioadă de rambursare cuprinsă între unu și 10 ani și se restituie în tranșe trimestriale egale. Normele prevăd o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului, precum și posibilitatea achitării anticipate, parțiale sau integrale, a sumelor datorate.

Dobânda este fixă pe întreaga durată a împrumutului și se calculează în funcție de indicatorul ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă stabilită în funcție de scadență. Pentru finanțările cu o durată de până la trei ani, marja este de un punct procentual, pentru cele cuprinse între trei și cinci ani este de 1,5 puncte procentuale, iar pentru împrumuturile cu scadențe între cinci și 10 ani ajunge la două puncte procentuale.

Pentru contractarea finanțărilor este necesar avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. De asemenea, autoritățile solicitante trebuie să nu înregistreze restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Aceste finanțări sunt exceptate de la limita de îndatorare prevăzută de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și de la plafoanele de contractare și tragere. Împrumuturile nu reprezintă granturi, ci finanțări rambursabile, iar dobânzile achitate constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.

Cum pot fi depuse cererile

Solicitările trebuie transmise până la 31 decembrie 2026 inclusiv, la adresa electronică [email protected], cu subiectul „Împrumut OUG nr. 43/2026 denumire UAT, județul, valoarea împrumutului”.

Documentația trebuie să cuprindă cererea de autorizare a împrumutului, calculul gradului de îndatorare, situația serviciului datoriei publice locale, declarațiile pe propria răspundere ale ordonatorului principal de credite, hotărârea autorității deliberative de aprobare a finanțării, confirmarea Trezoreriei privind conturile și execuțiile bugetului local pentru ultimii trei ani.

Fiecare document trebuie transmis ca fișier distinct și semnat electronic de ordonatorul principal de credite. Cererile vor fi analizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale în ordinea înregistrării.

După aprobarea finanțării de către Comisie, Ministerul Finanțelor trebuie să transmită convenția de împrumut în cel mult cinci zile lucrătoare. Virarea banilor se face în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției de către ambele părți.

Finanțările fac parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin pentru primării

Mecanismul a fost instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2026, adoptată la 30 octombrie și publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi. Actul normativ a fost promovat pentru a sprijini autoritățile locale și operatorii de termoficare care se confruntă cu dificultăți în asigurarea resurselor necesare sezonului rece.

Pe lângă împrumuturile acordate direct de Ministerul Finanțelor, ordonanța permite autorităților locale să garanteze, până la 31 martie 2027, finanțările contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru achiziția de combustibil. De asemenea, până la 31 decembrie 2026, primăriile pot contracta direct împrumuturi de la instituții de credit pentru același scop, cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat.

Ministerul Finanțelor a amintit și alte măsuri de sprijin adoptate în 2026, între care mecanismul de compensare a plăților restante ale unităților administrativ-teritoriale, în valoare de două miliarde de lei, precum și posibilitatea utilizării excedentelor bugetare locale pentru finanțarea serviciilor sociale și finalizarea unor proiecte începute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ordinul nr. 1.540/2026 a fost emis în termenul de 15 zile prevăzut de ordonanța de urgență, completând cadrul procedural necesar accesării împrumuturilor pentru sezonul rece 2026-2027.