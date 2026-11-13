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Bugetul pe 2027 depinde de banii din PNRR. Alexandru Nazare: Ministerele trebuie să își justifice cheltuielile până pe 13 noiembrie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis vineri că ministerele trebuie să comunice până la 13 noiembrie propunerile pentru propunerile de limite de cheltuieli pentru anul viitor, avertizând, în același timp, că bugetul pe 2027 este condiționat de încadrarea în țintele bugetare și încheierea discuțiilor pe ultimele cereri de plată din PNRR.
Bugetul pe 2027 depinde de banii din PNRR. Alexandru Nazare: Ministerele trebuie să își justifice cheltuielile până pe 13 noiembrie
MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
13 nov. 2026, 09:42, Economic
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Termen limită pentru propunerile ministerelor

Alexandru Nazare a declarat că Ministerul Finanțelor are nevoie de o imagine completă asupra solicitărilor instituțiilor înainte de a propune Guvernului limitele în care se poate încadra viitorul buget, punctând că în aplicația eBuget NG, în care se pregătește bugetul pe 2027, mai sunt încă informații de completat.

„Am prezentat ieri, în ședința de Guvern, situația la zi a datelor încărcate de ministere și de ceilalți ordonatori principali de credite în aplicația eBuget NG, în care pregătim bugetul pentru anul viitor. Conform calendarului actualizat, comunicat în ședința de Guvern, noul termen pentru finalizarea și transmiterea către Ministerul Finanțelor a tuturor propunerilor de limite de cheltuieli este 13 noiembrie. Mai sunt informații de completat și propuneri care nu au fost încă transferate pentru analiză. Avem nevoie de o imagine completă asupra solicitărilor instituțiilor înainte de a propune Guvernului limitele în care vor fi construite bugetele”, se arată în mesajul publicat de ministrul Nazare

Importanța PNRR și încadrarea în țintele bugetare

Nazare a descris bugetul pe 2027 drept „cel mai important buget din ultimii ani”, subliniind că este condiționat de încadrarea în deficitul propus pentru anul curent și încasare fondurilor europene aferente ultimelor cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

„Bugetul pentru 2027 depinde și de modul în care închidem acest an. Scenariul aferent țintei de deficit cash de 6,2% din PIB pentru 2026 include încasarea până la 31 decembrie a sumelor aferente cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 din PNRR, aflate în evaluare și în discuție cu Comisia Europeană. Nivelul sumelor efectiv încasate și eventualul impact asupra deficitului vor conta în fundamentarea bugetului de anul viitor”, a mai notat oficialul. 

Avertisment privind evaluările agențiilor de rating

Ministrul a atras atenția și asupra viitoarelor evaluări ale agențiilor de rating, menționând că execuția bugetară pe 2026 va fi un indicator asupra credibilității statului român. 

„În prima parte a anului viitor urmează noi evaluări ale agențiilor de rating. Bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției din acest an vor fi repere importante atât pentru agenții, cât și pentru investitori. Vor conta realismul veniturilor estimate, măsurile care susțin reducerea deficitului și capacitatea de a respecta ceea ce ne asumăm”, a mai informat Alexandru Nazare. 

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