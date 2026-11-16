Prima pagină » Politic » Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ar putea ajunge în penitenciar – FOTO/VIDEO

Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ar putea ajunge în penitenciar – FOTO/VIDEO

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Magistrații Tribunalului Ilfov analizează luni situația fostului candidat la alegerile prezidențiale și urmează să decidă dacă acesta va rămâne în arest preventiv sau dacă va beneficia de o măsură preventivă mai blândă.
Descinderi în Caraș-Severin și Suceava: 26 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri
Descinderi în Caraș-Severin și Suceava: 26 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri
Novak Djokovic, moment de credință la Muntele Athos. Campionul sârb a citit „Tatăl nostru” în fața călugărilor
Novak Djokovic, moment de credință la Muntele Athos. Campionul sârb a citit „Tatăl nostru” în fața călugărilor
MEDIAFAX a sărbătorit 35 de ani de la înființare printr-o gală aniversară. Director general Nuclearelectrica:”Presa liberă, oxigenul democrației”
MEDIAFAX a sărbătorit 35 de ani de la înființare printr-o gală aniversară. Director general Nuclearelectrica:”Presa liberă, oxigenul democrației”
Traian Băsescu cere un acord cu FMI: Ce bine ne-ar prinde să avem bani cu dobândă de 1-2%
Traian Băsescu cere un acord cu FMI: Ce bine ne-ar prinde să avem bani cu dobândă de 1-2%
George Simion, despre București, la Forum Europa: “Important este să arătăm alternativa noastră”
George Simion, despre București, la Forum Europa: “Important este să arătăm alternativa noastră”
Laura Buciu
16 nov. 2026, 08:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Judecătorii Tribunalului Ilfov trebuie să stabilească luni dacă se mai impune menținerea măsurii privative de libertate în cazul lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la Președinție a fost trimis în judecată de DIICOT.

Vezi galeria foto
5 poze

În cazul în care magistrații vor decide menținerea arestului preventiv, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar. Posibilitatea transferului este legată de trecerea dosarului în faza de judecată.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul reclamat în cauză este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Georgescu și Rusen, trimiși în judecată

„Prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, au transmis procurorii.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în urma unei hotărâri definitive a Curții de Apel București, într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro. Un om de afaceri susține că a fost prejudiciat în cadrul unor operațiuni prin care ar fi trebuit să obțină acces la o linie de credit.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

 

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
GSP.ro
Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
Constelația de cumetrii din jurul lui Sorin Grindeanu. Afaceri cu bani publici, dosare penale și funcții bănoase în care sunt implicați rudele și prietenii liderului PSD
Libertatea
Ingredientul care imită zahărul, din batonul proteic de la Lidl. Mulți nu știu, dar e perfect pentru pacienții cu diabet sau care țin dietă
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor