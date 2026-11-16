Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ar putea ajunge în penitenciar – FOTO/VIDEO

Judecătorii Tribunalului Ilfov trebuie să stabilească luni dacă se mai impune menținerea măsurii privative de libertate în cazul lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la Președinție a fost trimis în judecată de DIICOT.

În cazul în care magistrații vor decide menținerea arestului preventiv, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar. Posibilitatea transferului este legată de trecerea dosarului în faza de judecată.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul reclamat în cauză este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Georgescu și Rusen, trimiși în judecată

„Prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, au transmis procurorii.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în urma unei hotărâri definitive a Curții de Apel București, într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro. Un om de afaceri susține că a fost prejudiciat în cadrul unor operațiuni prin care ar fi trebuit să obțină acces la o linie de credit.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.