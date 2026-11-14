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SURSE: Călin Georgescu ar putea fi mutat într-un penitenciar. De ce ar pleca din Arestul Central

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 ar putea fi mutat din Arestul Central, au relatat surse judiciare.
SURSE: Călin Georgescu ar putea fi mutat într-un penitenciar. De ce ar pleca din Arestul Central
Tara Ionescu
14 nov. 2026, 20:54, Justiţie
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Decizia urmează să fie luată de instanța de judecată luni, atunci când Călin Georgescu ajunge iar în fața magistraților. Judecătorii se vor pronunța în legătură cu menținerea arestului preventiv.

Dacă verdictul îl va trimite pe Călin Georgescu înapoi după gratii, acesta ar putea fi transferat într-un penitenciar, conform unor surse judiciare citate de Gândul.

Manifestații pro-Georgescu, în fața Arestului Central

Pe 29 septembrie, Călin Georgescu a fost arestat preventiv, într-un dosar în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

De atunci, nu a existat seară în care simpatizanții fostului candidat la prezidențiale să nu scandeze în fața Arestului Central, acolo unde Georgescu a fost trimis în arest preventiv, pentru 60 de zile.

Proteste în București. Peste 10.000 de participanți

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat sâmbătă în fața Palatului Parlamentului pentru a-și arăta susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

După câteva ore de manifestații, s-a atins un număr record de participanți, aproximativ 10.000.

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