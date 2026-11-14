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Ministrul de Interne, despre protestul de la București: Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis un mesaj despre protestul de la București. Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație, a transmis Neacșu.
Ministrul de Interne, despre protestul de la București: Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
14 nov. 2026, 19:46, Politic
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Mesajul a fost transmis sâmbătă seara pe portalul Ministerului de Interne.

„În ciuda îndemnurilor la violență răspândite în mediul online, oamenii au ales să se comporte cu calm și responsabilitate. Manifestația din București s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranța cetățenilor sau ordinea publică. Este un merit pe care îl împărțim cu toții. Cei care au participat la protest și și-au exprimat nemulțumirile în mod pașnic. Cetățenii care, fără să participe, au înțeles și au respectat dreptul celorlalți de a protesta. Colegii din Ministerul Afacerilor Interne, care au fost în teren și și-au îndeplinit misiunea cu profesionalism, echilibru și respect față de oameni. Tuturor le mulțumesc sincer. Cetățenilor, pentru atitudinea civilizată, iar colegilor mei, pentru felul în care și-au făcut datoria”, a scris Marian Neacșu.

Ministrul de Interne a mai anunțat că jandarmii și polițiștii vor rămâne în teren.

„Am spus, de la începutul mandatului, că îmi doresc să consolidăm încrederea oamenilor în Ministerul Afacerilor Interne. Această încredere se câștigă prin ceea ce facem, prin dialog și prin felul în care ne raportăm la fiecare cetățean. Ziua de astăzi ne arată că putem construi împreună această relație. Rămânem în teren, la datorie, alături de oameni. Pentru ca fiecare să se poată întoarce în siguranță acasă și să se bucure, în liniște, de acest sfârșit de săptămână”, a precizat Marian Neacșu.

Protest în Capitală

Capitala a fost sâmbătă scena unei demonstrații de amploare în sprijinul lui Călin Georgescu. Peste 10.000 de persoane s-au adunat în Parcul Izvor, începând cu ora 14:00. La finalul manifestației, participanții au pornit spre Arestul Central.

Peste 2.000 de persoane au fost acolo în semn de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. Întreaga clădire este păzită de jandarmi, care au format un dispozitiv de ordine publică în jurul sediului.

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