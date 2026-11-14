MAI atrage atenția asupra îndemnurilor la violență apărute în mediul online, în contextul manifestației AUR de sâmbătă

MAI avertizează sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că în spațiul online au apărut mesaje care îndeamnă la violență și urmăresc să influențeze cetățenii să provoace confruntări cu forțele de ordine. Aceste mesaje au apărut în contextul protestului AUR care are loc sâmbătă în Capitală, în zona Palatului Parlamentului.

MAI transmite că apariția unor astfel de mesaje indică o posibilă acțiune orchestrată, menită să provoace tensiuni și să determine confruntări cu forțele de ordine.

„În spațiul on-line au apărut îndemnuri la violență, cu scopul de a influența cetățenii pentru a iniția confruntări cu forțele de ordine. Majoritatea conturilor care promovează astfel de mesaje sunt fie false, fie înființate recent. Acest amănunt arată faptul că există o acțiune orchestrată. Facem apel la calm. Dreptul la liberă exprimare și la protest pașnic trebuie respectat. Violența și instigarea la violență nu sunt forme de exprimare a acestui drept. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie pentru siguranța tuturor cetățenilor”, a transmis MAI.

Instituția le recomandă cetățenilor să verifice informațiile înainte de a le distribui, să nu redistribuie mesaje alarmiste, zvonuri sau apeluri la violență și să se informeze din surse oficiale. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să evite reacțiile impulsive la provocările din mediul online și să semnaleze autorităților mesajele care conțin amenințări sau îndemnuri la acte de violență.

Avertismentul vine în contextul în care sâmbătă are loc un protest organizat de AUR în București, în Parcul Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului.