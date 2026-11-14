Nava lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sfântu Gheorghe. Anunțul ministrului Apărării

Vineri seara, o navă a fost lovită de o dronă aeriană în apele teritoriale ale României, la aproximativ șapte mile marine de Sfântu Gheorghe, județul Tulcea.

Potrivit TVR Info, incidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora 22:00, iar în urma impactului a fost avariată o macara de marfă aflată la bordul navei.

Sâmbătă dimineață, ministrul Apărării, Radu Oprea, a precizat că nu au fost înregistrate victime.

„Am fost informat și azi-noapte despre faptul că a fost lovită de o dronă. Nu sunt răniți sau pierderi de vieți omenești. Acolo e o zonă de macara. Nu știu câte detalii pot să dau, însă suntem împreună în contact și cu colegii de la Marina Militară, și cu MAI-ul, cu Paza de Coastă”, a declarat Radu Oprea, potrivit TVR Info.

Tot vineri seara, în jurul orei 22:00, în nordul judeţului Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert de avertizare a populaţiei cu privire la detectarea unei drone în zona Insulei Șerpilor.

„În cursul acestei seri, 13 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la sud-est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean”, a transmis Ministerul Apărării.

Două avioane F-16 au decolat pentru monitorizarea spațiului aerian românesc.