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Dronă detectată în zona Insulei Șerpilor. Au fost emise două mesaje RO-Alert. MApN: Două F-16, ridicate de la sol

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că în cursul nopții de vineri spre sâmbătă a fost detectată o dronă în zona Insulei Șerpilor. A fost emis RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
Dronă detectată în zona Insulei Șerpilor. Au fost emise două mesaje RO-Alert. MApN: Două F-16, ridicate de la sol
Aeronave F-16. Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 nov. 2026, 10:05, Social
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Ministerul Apărării Naţionale a informat că, în cursul dimineţii de sâmbătă, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o dronă în zona Insulei Şerpilor.

În acest sens, două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„În cursul dimineții de sâmbătă, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a transmis MApN.

În plus, au fost emise două mesaje RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea, iar la ora 04.45 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Ulterior, la ora 05.39, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din zona de nord a județului Tulcea”, a precizat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 5:52.

Dronă detectată în aceeași zonă vineri seara

Vineri seara, radarele MApN au detectat o dronă la sud-vest de Insula Șerpilor. Autoritățile au decis să ridice de la sol două avioane F-16 ale armatei, pentru monitorizarea situației.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert la ora 21:53, pentru a informa locuitorii din nordul județului Tulcea despre posibile pericole.

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