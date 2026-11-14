Dronă detectată în zona Insulei Șerpilor. Au fost emise două mesaje RO-Alert. MApN: Două F-16, ridicate de la sol

Ministerul Apărării Naţionale a informat că, în cursul dimineţii de sâmbătă, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o dronă în zona Insulei Şerpilor.

În acest sens, două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„În cursul dimineții de sâmbătă, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a transmis MApN.

În plus, au fost emise două mesaje RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea, iar la ora 04.45 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Ulterior, la ora 05.39, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din zona de nord a județului Tulcea”, a precizat MApN.