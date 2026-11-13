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Valiza zburătoare a devenit realitate. De ce ar putea schimba transportul de urgență

Valiza zburătoare a trecut de faza testelor la sol: drona electrică fără pilot a unei companii franceze a făcut primul zbor experimental. Aparatul e gândit pentru a duce echipamente acolo unde drumurile sunt greu de parcurs.
Valiza zburătoare a devenit realitate. De ce ar putea schimba transportul de urgență
Andreea Tobias
13 nov. 2026, 11:39, Știrile zilei
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Valiza zburătoare a decolat pentru prima dată pe aeroportul din Lannion, în Bretania, potrivit Autoblog.

Pentru TompAero, care lucrează la proiect din 2025, este prima dovadă practică a faptului că aparatul poate zbura.

Ce este valiza zburătoare

Compania franceză vrea să construiască o aeronavă electrică fără pilot care să transporte materiale în locuri unde deplasarea pe uscat e complicată. Numele de „valiză zburătoare” vine de la dimensiunile mici și de la rolul de transport.

În spatele proiectului se află Tommaso Passerin D’Entreves, un inginer anglo-italian căsătorit cu o franțuzoaică. Primul domeniu de folosire avut în vedere este transportul medical de urgență.

Potrivit planurilor anunțate inițial, aparatul ar urma să zboare cu 200 km/h și să aibă o oră de autonomie la încărcare completă. Ar putea duce echivalentul unui bagaj de cabină. Firma intenționează să închirieze aparatele clienților, împreună cu stația de încărcare, și să factureze fiecare oră de zbor.

Ce nu se știe încă

Compania nu a comunicat cât a durat zborul, ce viteză a atins aparatul sau la ce altitudine a urcat. Deocamdată nu se știe nici câte kilograme poate transporta efectiv, nici în ce condiții meteo poate zbura.

Tocmai aceste detalii vor decide unde va fi utilă valiza zburătoare. Greutatea pe care o poate duce și distanța parcursă cu o încărcare vor arăta dacă are un avantaj față de mijloacele de transport existente.

Compania continuă procedurile pentru certificarea aeronautică, pas obligatoriu înainte de orice utilizare reală. Autoritățile vor trebui să evalueze aspectele tehnice și operaționale pentru categoria în care va fi încadrat aparatul.

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