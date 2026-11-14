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Avertismentul ministrului Sănătății: Cazanele de țuică improvizate sunt un pericol major

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează un apel la prudență după ce, în ultimele 48 de ore, au fost raportate numeroase accidente provocate de lichide fierbinți. O parte dintre victime, afirmă el, au suferit arsuri grave din cauza cazanelor de țuică improvizate.
Avertismentul ministrului Sănătății: Cazanele de țuică improvizate sunt un pericol major
Sursa foto: facebook.com / Alexandru Rogobete
Gabriel Pecheanu
14 nov. 2026, 09:48, Social
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„Apel public la prudență! Arsurile pot fi evitate. În ultimele 48 de ore, au fost înregistrate numeroase incidente soldate cu arsuri severe, provocate de lichide fierbinți. O mare parte dintre acestea au fost cauzate de utilizarea unor instalații improvizate pentru prepararea produselor alcoolice tradiționale (cazane pentru țuică, instalații artizanale sub presiune etc.)”, scrie pe Facebook Alexandru Rogobete.

El face un apel public la responsabilitate și maximă prudență.

Ministrul Sănătății afirmă că utilizarea instalațiilor improvizate, fără măsuri corespunzătoare de siguranță, poate provoca accidente extrem de grave, cu arsuri profunde, traumatisme severe și chiar pierderi de vieți omenești.

„Vă rog să evitați improvizațiile, să verificați cu atenție instalațiile utilizate și să nu ignorați niciun risc! O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață. Prevenția și responsabilitatea pot salva vieți”, încheie ministrul Sănătății.

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