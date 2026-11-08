Șase măsuri pentru a salva 1,6 milioane de vieți pe an: propunerile Organizației Mondiale a Sănătății privind clima

Încălzire, apă potabilă și canalizare, energie… Implementarea la nivel global a șase măsuri menite să limiteze efectele schimbărilor climatice asupra sănătății ar putea preveni 1,56 milioane de decese anual, generând în același timp beneficii economice substanțiale, potrivit unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) publicat miercuri, cu câteva zile înainte de COP31.

OMS chiar laudă un „triplu dividend” rezultat din aceste acțiuni: o populație mai sănătoasă, emisii reduse și economii mai puternice, potrivit Le Figaro.

Aceste măsuri includ implementarea unor sisteme de alertă sanitară legate de căldură, a unor sisteme de apă potabilă și canalizare rezistente la schimbările climatice, a unei igiene îmbunătățite a mâinilor, utilizarea unor surse de energie menajeră mai curate și o stabilire eficientă a prețurilor combustibililor fosili.

Beneficii financiare uriașe

Combinate, aceste măsuri ar putea, pe lângă faptul că salvează vieți omenești, să prevină 16,67 miliarde de tone de emisii echivalent CO2 în fiecare an. De asemenea, ar genera potențial un beneficiu de aproape 4 trilioane de dolari anual în ceea ce privește bunăstarea economică (impactul financiar al vieților salvate, dezastrele evitate, economiile la asistența medicală etc.) și până la aproximativ 5,44 trilioane de dolari în beneficii bugetare.

Conform proiecțiilor calculate pentru 187 de țări în perioada 2024-2075, sistemele de alertă sanitară legate de căldură oferă cel mai bun raport cost-beneficiu, generând 836 de dolari pentru fiecare dolar investit, conform estimărilor organizației. Cu toate acestea, se așteaptă ca politicile de stabilire a prețurilor combustibililor fosili să aibă cel mai semnificativ impact: acestea singure ar fi responsabile pentru 1,2 milioane de decese și 98% din emisiile de CO2 echivalent evitate în fiecare an, alături de beneficii bugetare substanțiale pentru guverne.

„Lumea trebuie să identifice, să prioritizeze și să implementeze soluții pentru a preveni pierderea de vieți omenești și a proteja comunitățile de daunele legate de climă”, a îndemnat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat în raport. „Soluțiile există… și sunt gata să fie implementate la nivel global”, a adăugat el, descriind acest lucru ca fiind o „oportunitate excepțională”.

Organizația subliniază că țările cu venituri mici și medii ar putea obține beneficii proporțional mai mari de pe urma acestor măsuri decât țările bogate, atât în ​​ceea ce privește sănătatea, cât și bunăstarea economică.

Apel la guverne

Deși recunoaște potențialele limitări ale acestui studiu legate de scenarii ambițioase, lipsa anumitor date și incertitudinile unor astfel de proiecții, OMS afirmă că aceste evaluări „arată că investițiile în măsuri climatice și de sănătate dovedite” pot aduce beneficii valoroase.

Prin urmare, organizația face apel la guverne să investească în măsuri care să reconcilieze clima și sănătatea, prin integrarea problemelor de sănătate în politicile lor climatice și accelerarea implementării acestora. Având în vedere acest lucru, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va participa la COP31 din Antalya, Turcia, săptămâna viitoare pentru a „încuraja țările să includă sănătatea în negocieri”, a declarat reporterilor la Geneva Diarmid Campbell-Lendrum, responsabilul OMS pentru probleme legate de schimbările climatice.