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Ce se întâmplă în creier în timpul somnului și poate afecta memoria. Descoperirea cercetătorilor

Un somn care pare normal nu garantează consolidarea amintirilor, arată un studiu realizat pe șoareci. Cercetătorii au identificat neuroni din hipocamp esențiali pentru procesul de memorare.
Ce se întâmplă în creier în timpul somnului și poate afecta memoria. Descoperirea cercetătorilor
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
08 nov. 2026, 13:07, Ştiinţă-Sănătate
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Studiul, publicat în revista Neuron, a fost realizat de cercetători de la Institutul de Neuroștiințe al Academiei Chineze de Științe. Aceștia au analizat rolul unor celule nervoase active în timpul somnului non-REM.

Somnul părea normal, dar memoria era afectată

Într-un experiment, șoarecii au explorat două obiecte identice, apoi au fost lăsați să doarmă timp de cinci ore. Înainte de a fi readuși în spațiul de testare, cercetătorii au mutat unul dintre obiecte, potrivit MedicalXpress.

Animalele din grupul de control au petrecut mai mult timp explorând obiectul mutat, semn că își aminteau poziția inițială. Șoarecii la care neuronii vizați fuseseră inhibați nu au manifestat aceeași preferință.

Măsurătorile standard nu au identificat însă diferențe între grupuri în ceea ce privește tiparele de somn sau activitatea generală a undelor cerebrale.

Inhibarea neuronilor în timpul somnului non-REM a afectat memoria, în timp ce aceeași intervenție în timpul stării de veghe sau al somnului REM nu a produs efecte similare. Un alt experiment a arătat că și memoria socială a șoarecilor putea fi afectată.

Rolul neuronilor din hipocamp

Cercetătorii au constatat că activitatea neuronilor vizați contribuie la apariția unor impulsuri electrice scurte în hipocamp, numite ripples, implicate în consolidarea amintirilor.

Aceste celule devin mai active în timpul somnului non-REM, când nivelul acetilcolinei, un mesager chimic care le poate inhiba activitatea, scade.

Analiza unor date despre creierul uman a identificat neuroni similari, însă rolul lor în somnul și memoria oamenilor nu a fost încă stabilit.

Studiul sugerează că procesul de consolidare a amintirilor poate fi afectat chiar și atunci când somnul pare normal la măsurătorile obișnuite.

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